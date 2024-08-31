Екатеринбуржцы выстроились в огромную очередь ради самой популярной актрисы России. Фото, видео

Актриса Любовь Аксенова собрала толпу на фестивале «ГикКон» в Екатеринбурге

31 августа 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

Любовь Аксенова получила множество вопросов о ее героине из фильма «Майор Гром» Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге собралась огромная толпа, которая хотела получить автограф самой популярной актрисы России (по данным «Кинопоиска» на 2023 год), звезды сериалов «Содержанки» и «Бывшие» Любови Аксеновой. Она стала хедлайнером фестиваля «ГикКон», передает корреспондент URA.RU. «Очередь растянулась вдоль двух аллей», — рассказал корреспондент. При этом попасть на автограф-сессию могли не все — для этого нужно было зарегистрироваться заранее, получить одобрение организаторов и билет. До этого актриса пообщалась с поклонниками. Аксенова обсудила роль Юли Пчелкиной в фильме «Майор Гром», рассказала, как прошли ее студенческие годы, почему стала актрисой, на кого из своих киногероев она больше всего похоже. Также Аксенова спародировала Еву Польну, исполнив несколько строчек из песни «Он чужой» группы «Гостья из будущего». Фестиваль «ГикКон» проходил 30 и 31 августа. В течение двух дней посетители могли послушать лекции, посмотреть на косплей-шоу, встретиться с актером дубляжа Евгением Ивановым, музыкальным журналистом Антоном Вагиным и многими другими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге собралась огромная толпа, которая хотела получить автограф самой популярной актрисы России (по данным «Кинопоиска» на 2023 год), звезды сериалов «Содержанки» и «Бывшие» Любови Аксеновой. Она стала хедлайнером фестиваля «ГикКон», передает корреспондент URA.RU. «Очередь растянулась вдоль двух аллей», — рассказал корреспондент. При этом попасть на автограф-сессию могли не все — для этого нужно было зарегистрироваться заранее, получить одобрение организаторов и билет. До этого актриса пообщалась с поклонниками. Аксенова обсудила роль Юли Пчелкиной в фильме «Майор Гром», рассказала, как прошли ее студенческие годы, почему стала актрисой, на кого из своих киногероев она больше всего похоже. Также Аксенова спародировала Еву Польну, исполнив несколько строчек из песни «Он чужой» группы «Гостья из будущего». Фестиваль «ГикКон» проходил 30 и 31 августа. В течение двух дней посетители могли послушать лекции, посмотреть на косплей-шоу, встретиться с актером дубляжа Евгением Ивановым, музыкальным журналистом Антоном Вагиным и многими другими.