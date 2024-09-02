Пять челябинских школьников потерялись в лесу, решив сократить дорогу

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, поляна, заповедник, природа, тайга
Полдня подростки пытались найти дорогу сами, но, отчаявшись, вызвали спасателей Фото:

Пять школьников из Златоуста, решив сократить путь, заблудились в лесу. Разыскивать подростков пришлось спасателям, сообщили URA.RU 2 сентября в Поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Утром 31 августа, отправившись к месту летней подработки, подростки решили пройти напрямую через незнакомый им лес. Сбившись с пути, они пытались сначала отыскать дорогу сами. Однако после обеда они все же позвонили по единому номеру 112. На помощь выдвинулись сотрудники Миасского отряда региональной ПСС», — пояснили в пресс-центре ведомства.

В итоге спасатели обнаружили школьников возле села Веселовка. Их вывели к дороге, откуда перевезли в поселок Урал-Дача. Родители приехали за ними уже в отдел полиции.

Челябинская область, школьники, пять человек, заблудились, Златоуст, спасатели, нашли, полиция, Златоуст, Веселовка

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Пять школьников из Златоуста, решив сократить путь, заблудились в лесу. Разыскивать подростков пришлось спасателям, сообщили URA.RU 2 сентября в Поисково-спасательной службе Челябинской области. «Утром 31 августа, отправившись к месту летней подработки, подростки решили пройти напрямую через незнакомый им лес. Сбившись с пути, они пытались сначала отыскать дорогу сами. Однако после обеда они все же позвонили по единому номеру 112. На помощь выдвинулись сотрудники Миасского отряда региональной ПСС», — пояснили в пресс-центре ведомства. В итоге спасатели обнаружили школьников возле села Веселовка. Их вывели к дороге, откуда перевезли в поселок Урал-Дача. Родители приехали за ними уже в отдел полиции. Челябинская область, школьники, пять человек, заблудились, Златоуст, спасатели, нашли, полиция, Златоуст, Веселовка
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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