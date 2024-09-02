Пять челябинских школьников потерялись в лесу, решив сократить дорогу

Пять школьников из Златоуста, решив сократить путь, заблудились в лесу. Разыскивать подростков пришлось спасателям, сообщили URA.RU 2 сентября в Поисково-спасательной службе Челябинской области.
«Утром 31 августа, отправившись к месту летней подработки, подростки решили пройти напрямую через незнакомый им лес. Сбившись с пути, они пытались сначала отыскать дорогу сами. Однако после обеда они все же позвонили по единому номеру 112. На помощь выдвинулись сотрудники Миасского отряда региональной ПСС», — пояснили в пресс-центре ведомства.
В итоге спасатели обнаружили школьников возле села Веселовка. Их вывели к дороге, откуда перевезли в поселок Урал-Дача. Родители приехали за ними уже в отдел полиции.
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