В Екатеринбурге взлетели зарплаты строителей и фитнес-тренеров

В Екатеринбурге в летнем сезоне выросли зарплаты строителей и фитнес-тренеров

03 сентября 2024 в 10:43 Размер текста - 17 +

Предлагаемые зарплаты в сфере фитнеса достигли 65,6 тысяч Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге зарплаты в сфере фитнеса и строительства выросли на 34% и 24% соответственно. Аналитикой зарплатных предложений с URA.RU поделились в «Авито Работе». «По сравнению с летом прошлого года предлагаемые зарплаты для специалистов в сфере фитнеса и салонов красоты выросли на 34%, теперь соискатели могут получать в среднем 65,6 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам строительной сферы предлагают 89,3 тысяч рублей (+24%)», — сообщается в релизе. Зарплаты курьеров составили в среднем 104,3 тысяч рублей, это выше на 16% год к году, для новых специалистов по домашнему хозяйству предложение выросло на 18%, они могут зарабатывать 73,4 тысяч рублей за полный день, а работникам транспортного машиностроения стали предлагать зарплаты на 16% выше — 96,2 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге зарплаты в сфере фитнеса и строительства выросли на 34% и 24% соответственно. Аналитикой зарплатных предложений с URA.RU поделились в «Авито Работе». «По сравнению с летом прошлого года предлагаемые зарплаты для специалистов в сфере фитнеса и салонов красоты выросли на 34%, теперь соискатели могут получать в среднем 65,6 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам строительной сферы предлагают 89,3 тысяч рублей (+24%)», — сообщается в релизе. Зарплаты курьеров составили в среднем 104,3 тысяч рублей, это выше на 16% год к году, для новых специалистов по домашнему хозяйству предложение выросло на 18%, они могут зарабатывать 73,4 тысяч рублей за полный день, а работникам транспортного машиностроения стали предлагать зарплаты на 16% выше — 96,2 тысяч рублей.