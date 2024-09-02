02 сентября 2024

В Екатеринбурге взлетели зарплаты строителей и фитнес-тренеров

В Екатеринбурге в летнем сезоне выросли зарплаты строителей и фитнес-тренеров
© Служба новостей «URA.RU»
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World Class. Екатеринбург, тренер, спорт, фитнес, world class, фитнес клуб
Предлагаемые зарплаты в сфере фитнеса достигли 65,6 тысяч Фото:

В Екатеринбурге зарплаты в сфере фитнеса и строительства выросли на 34% и 24% соответственно. Аналитикой зарплатных предложений с URA.RU поделились в «Авито Работе».

«По сравнению с летом прошлого года предлагаемые зарплаты для специалистов в сфере фитнеса и салонов красоты выросли на 34%, теперь соискатели могут получать в среднем 65,6 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам строительной сферы предлагают 89,3 тысяч рублей (+24%)», — сообщается в релизе.

Зарплаты курьеров составили в среднем 104,3 тысяч рублей, это выше на 16% год к году, для новых специалистов по домашнему хозяйству предложение выросло на 18%, они могут зарабатывать 73,4 тысяч рублей за полный день, а работникам транспортного машиностроения стали предлагать зарплаты на 16% выше — 96,2 тысяч рублей.

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В Екатеринбурге зарплаты в сфере фитнеса и строительства выросли на 34% и 24% соответственно. Аналитикой зарплатных предложений с URA.RU поделились в «Авито Работе». «По сравнению с летом прошлого года предлагаемые зарплаты для специалистов в сфере фитнеса и салонов красоты выросли на 34%, теперь соискатели могут получать в среднем 65,6 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам строительной сферы предлагают 89,3 тысяч рублей (+24%)», — сообщается в релизе. Зарплаты курьеров составили в среднем 104,3 тысяч рублей, это выше на 16% год к году, для новых специалистов по домашнему хозяйству предложение выросло на 18%, они могут зарабатывать 73,4 тысяч рублей за полный день, а работникам транспортного машиностроения стали предлагать зарплаты на 16% выше — 96,2 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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