В Екатеринбурге взлетели зарплаты строителей и фитнес-тренеров

В Екатеринбурге зарплаты в сфере фитнеса и строительства выросли на 34% и 24% соответственно. Аналитикой зарплатных предложений с URA.RU поделились в «Авито Работе».
«По сравнению с летом прошлого года предлагаемые зарплаты для специалистов в сфере фитнеса и салонов красоты выросли на 34%, теперь соискатели могут получать в среднем 65,6 тысяч рублей в месяц. Сотрудникам строительной сферы предлагают 89,3 тысяч рублей (+24%)», — сообщается в релизе.
Зарплаты курьеров составили в среднем 104,3 тысяч рублей, это выше на 16% год к году, для новых специалистов по домашнему хозяйству предложение выросло на 18%, они могут зарабатывать 73,4 тысяч рублей за полный день, а работникам транспортного машиностроения стали предлагать зарплаты на 16% выше — 96,2 тысяч рублей.
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