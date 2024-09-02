02 сентября 2024

Бастрыкин потребовал проверить мигрантов, незаконно торговавших ягодами в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следователи проверят мигрантов, незаконно торговавших ягодой в Сургуте
Следователи проверят мигрантов, незаконно торговавших ягодой в Сургуте Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал следователей проверить мигрантов, устроивших незаконную торговлю на парковке в Сургуте. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра следкома.

«В социальной сети сообщается, что на территории парковки одного из торговых центров в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры группа мигрантов осуществляла незаконную торговлю. На замечания охранников фигуранты реагировали агрессивно. В СУ СК России по ХМАО– Югре организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

По данным местных активистам, которым пожаловались охранники, мигранты продавали ягоды прямо на парковке у входа в торговый центр. У них не было документов, разрешающих торговлю.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал следователей проверить мигрантов, устроивших незаконную торговлю на парковке в Сургуте. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра следкома. «В социальной сети сообщается, что на территории парковки одного из торговых центров в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры группа мигрантов осуществляла незаконную торговлю. На замечания охранников фигуранты реагировали агрессивно. В СУ СК России по ХМАО– Югре организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении. По данным местных активистам, которым пожаловались охранники, мигранты продавали ягоды прямо на парковке у входа в торговый центр. У них не было документов, разрешающих торговлю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...