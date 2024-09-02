Бастрыкин потребовал проверить мигрантов, незаконно торговавших ягодами в ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал следователей проверить мигрантов, устроивших незаконную торговлю на парковке в Сургуте. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра следкома.
«В социальной сети сообщается, что на территории парковки одного из торговых центров в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры группа мигрантов осуществляла незаконную торговлю. На замечания охранников фигуранты реагировали агрессивно. В СУ СК России по ХМАО– Югре организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
По данным местных активистам, которым пожаловались охранники, мигранты продавали ягоды прямо на парковке у входа в торговый центр. У них не было документов, разрешающих торговлю.
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