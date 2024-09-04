04 сентября 2024

На выборах губернатора дистанционно будут голосовать 170 тысяч челябинцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проголосовать можно без посещения участка
Проголосовать можно без посещения участка Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Челябинской области — 2024

Более 170 тысяч жителей Челябинской области проголосуют дистанционно на выборах губернатора региона. Об этом 5 сентября сообщили в облизбиркоме.

«Завершилась подача заявлений на участие в дистанционное электронное голосование на выборах, назначенных на 8 сентября. На портале Госуслуг избирателями Челябинской области подано 171 492 заявления, это 6,66 % от числа избирателей», — сообщили в избиркоме.

Больше заявлений на ДЭГ поступило только от жителей Московской области. Те, кто подал заявку на голосование через госуслуги, проголосовать очно уже не смогут — их вычеркивают из списка избирателей на избирательных участках.

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 7 и 8 сентября. Кроме губернатора, в полном составе местные представительные органы будут выбирать жители Челябинска, Саткинского, Нязепетровского и Пластовского муниципальных округов, а также города Трехгорного. Во многих муниципалитетов пройдут довыборы для замещения кресел выбывших по тем или иным причинам депутатов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 170 тысяч жителей Челябинской области проголосуют дистанционно на выборах губернатора региона. Об этом 5 сентября сообщили в облизбиркоме. «Завершилась подача заявлений на участие в дистанционное электронное голосование на выборах, назначенных на 8 сентября. На портале Госуслуг избирателями Челябинской области подано 171 492 заявления, это 6,66 % от числа избирателей», — сообщили в избиркоме. Больше заявлений на ДЭГ поступило только от жителей Московской области. Те, кто подал заявку на голосование через госуслуги, проголосовать очно уже не смогут — их вычеркивают из списка избирателей на избирательных участках. Выборы губернатора Челябинской области состоятся 7 и 8 сентября. Кроме губернатора, в полном составе местные представительные органы будут выбирать жители Челябинска, Саткинского, Нязепетровского и Пластовского муниципальных округов, а также города Трехгорного. Во многих муниципалитетов пройдут довыборы для замещения кресел выбывших по тем или иным причинам депутатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...