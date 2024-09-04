На выборах губернатора дистанционно будут голосовать 170 тысяч челябинцев

Более 170 тысяч жителей Челябинской области проголосуют дистанционно на выборах губернатора региона. Об этом 5 сентября сообщили в облизбиркоме.
«Завершилась подача заявлений на участие в дистанционное электронное голосование на выборах, назначенных на 8 сентября. На портале Госуслуг избирателями Челябинской области подано 171 492 заявления, это 6,66 % от числа избирателей», — сообщили в избиркоме.
Больше заявлений на ДЭГ поступило только от жителей Московской области. Те, кто подал заявку на голосование через госуслуги, проголосовать очно уже не смогут — их вычеркивают из списка избирателей на избирательных участках.
Выборы губернатора Челябинской области состоятся 7 и 8 сентября. Кроме губернатора, в полном составе местные представительные органы будут выбирать жители Челябинска, Саткинского, Нязепетровского и Пластовского муниципальных округов, а также города Трехгорного. Во многих муниципалитетов пройдут довыборы для замещения кресел выбывших по тем или иным причинам депутатов.
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