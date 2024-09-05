В челябинском городе полгода не могут поймать живодера, изуродовавшего 50 кошек

Измученных травмированных животных живодер возвращал обратно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Аше Челябинской области более полугода не могут поймать живодера, который травмировал уже более 50 кошек. Измученных животных он подбрасывает обратно в то же место, где забрал. Чаще всего ветеринарам не удается им помочь. Жители начали собственное расследование, которое уже дало первые результаты для полиции.

«Увечья, судя по характеру травм, причиняли намеренно. Более того, у некоторых животных есть следы сексуального насилия», — цитирует местного ветврача Андрея Матвеева РИА «Новости». По данным местных автивистов, садист изуродовал уже порядка 50 кошек. Чаще всего животное приходилось усыплять, так как характер травм был очень серьезным.

Как уточнила специалист направления по связям со СМИ отдела МВД России по Ашинскому району Мария Чванова, по обращениям жителей работают участковые. Они опрашивают свидетелей и очевидцев, устанавливают возможные приметы.

«В совершенном деянии усматриваются признаки состава преступления по статье 245 УК «Жестокое обращение с животными», — уточнила Чванова. В результате девять случаев насилия объединили в одно дело.

Изначально жители думали, что живодерами выступили подростки, снимающие шок-контент, но в конце августа на камеры попал мужчина, который вел себя во дворе очень странно. Он несколько дней качался на качелях и подходил к кошкам. Кадры съемки уже направлены в полицию. Тем временем нападения на животных продолжаются.