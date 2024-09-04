Блогер-миллионик из ХМАО Евгения Кривцова стала участницей шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ. Девушка отправится с другими селебрити в Колумбию, где участникам предстоит выживать в экстремальных условиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТНТ.
«Евгения родилась в Нефтеюганске. После окончания школы отправилась в Санкт-Петербург, где поступила в вуз. Изучала радио и телевидение на факультете журналистики, затем получила магистерскую степень в этой же сфере. Начала развивать свои социальные сети, девушка рассказывала о себе и своих повседневных делах, материнстве и ЗОЖ», — рассказали агентству в пресс-службе.
Среди других звездных участников проекта — блогер Лерчек, певец Натан и ведущая Алена Блин. Им предстоит добывать еду и проходить испытания в колумбийских джунглях. Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.
Ранее URA.RU рассказывало, что другая югорчанка Ангелина Терехина стала участницей реалити-шоу «Пацанки. Остров» на телеканале «Пятница!». Девушка отправится на необитаемый остров с другими участницами на перевоспитание.
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