04 сентября 2024

Блогер из ХМАО отправится в джунгли ради съемок в шоу на ТНТ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанку покажут в шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ
Югорчанку покажут в шоу «Звезды в джунглях» на ТНТ Фото:

Блогер-миллионик из ХМАО Евгения Кривцова стала участницей шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ. Девушка отправится с другими селебрити в Колумбию, где участникам предстоит выживать в экстремальных условиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТНТ.

«Евгения родилась в Нефтеюганске. После окончания школы отправилась в Санкт-Петербург, где поступила в вуз. Изучала радио и телевидение на факультете журналистики, затем получила магистерскую степень в этой же сфере. Начала развивать свои социальные сети, девушка рассказывала о себе и своих повседневных делах, материнстве и ЗОЖ», — рассказали агентству в пресс-службе.

Среди других звездных участников проекта — блогер Лерчек, певец Натан и ведущая Алена Блин. Им предстоит добывать еду и проходить испытания в колумбийских джунглях. Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Ранее URA.RU рассказывало, что другая югорчанка Ангелина Терехина стала участницей реалити-шоу «Пацанки. Остров» на телеканале «Пятница!». Девушка отправится на необитаемый остров с другими участницами на перевоспитание.

Блогер из ХМАО Евгения Кривцова стала участницей шоу "Звезды в джунглях" на ТНТ
Блогер из ХМАО Евгения Кривцова стала участницей шоу "Звезды в джунглях" на ТНТ
Фото:

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Блогер-миллионик из ХМАО Евгения Кривцова стала участницей шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ. Девушка отправится с другими селебрити в Колумбию, где участникам предстоит выживать в экстремальных условиях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ТНТ. «Евгения родилась в Нефтеюганске. После окончания школы отправилась в Санкт-Петербург, где поступила в вуз. Изучала радио и телевидение на факультете журналистики, затем получила магистерскую степень в этой же сфере. Начала развивать свои социальные сети, девушка рассказывала о себе и своих повседневных делах, материнстве и ЗОЖ», — рассказали агентству в пресс-службе. Среди других звездных участников проекта — блогер Лерчек, певец Натан и ведущая Алена Блин. Им предстоит добывать еду и проходить испытания в колумбийских джунглях. Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Ранее URA.RU рассказывало, что другая югорчанка Ангелина Терехина стала участницей реалити-шоу «Пацанки. Остров» на телеканале «Пятница!». Девушка отправится на необитаемый остров с другими участницами на перевоспитание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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