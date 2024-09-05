05 сентября 2024

«Прятался на кухне»: задохнувшийся при пожаре в Тагиле ребенок был дома один

Ребенок, задохнувшийся при пожаре в Нижнем Тагиле, был дома один
© Служба новостей «URA.RU»
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Маме мальчика после трагедии стало плохо, ее госпитализировали
Маме мальчика после трагедии стало плохо, ее госпитализировали Фото:

Пятилетний мальчик, задохнувшийся после пожара в квартире в Нижнем Тагиле, в момент происшествия был дома один. Мама ребенка в момент трагедии пошла забирать второго сына из детского сада. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«По предварительным данным, в день трагедии мать, 1984 года рождения отправилась в садик, чтобы забрать оттуда младшего ребенка… Прибывшие огнеборцы и сотрудники полиции обнаружили горевший диван. Малыша нашли на кухне, куда он, вероятно, спрятался от едкого дыма», — сказал полковник Горелых.

Маме мальчика, узнавшей о трагедии, сразу стало плохо, ее срочно госпитализировали. Врачи скорой помощи боролись за жизнь ребенка, однако его спасти не удалось.

Трагедия произошла вечером 5 сентября. По предварительной информации, ребенок скончался от отравления продуктами горения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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Пятилетний мальчик, задохнувшийся после пожара в квартире в Нижнем Тагиле, в момент происшествия был дома один. Мама ребенка в момент трагедии пошла забирать второго сына из детского сада. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «По предварительным данным, в день трагедии мать, 1984 года рождения отправилась в садик, чтобы забрать оттуда младшего ребенка… Прибывшие огнеборцы и сотрудники полиции обнаружили горевший диван. Малыша нашли на кухне, куда он, вероятно, спрятался от едкого дыма», — сказал полковник Горелых. Маме мальчика, узнавшей о трагедии, сразу стало плохо, ее срочно госпитализировали. Врачи скорой помощи боролись за жизнь ребенка, однако его спасти не удалось. Трагедия произошла вечером 5 сентября. По предварительной информации, ребенок скончался от отравления продуктами горения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
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