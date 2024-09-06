Фигуристка Евгения Медведева раскрыла имя своего возлюбленного

Фигуристка Медведева заявила, что нашла партнера по жизни

06 сентября 2024 в 08:53 Размер текста - 17 +

24-летняя фигуристка Евгения Медведева заявила, что, кажется, нашла свою судьбу Фото: Наумов Роман © URA.RU Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем новом спутнике. Им стал 23-летний Дмитрий Чигирев. «Я нашла партнера по жизни. То, что нужно. Девчонки спрашивают: „Как ты это сделала? Ты мужчин не видела! У тебя ни отца, ни брата. Как ты нашла такого, какой нужен?“. Я говорю: „Да, я не знаю!“», — рассказала фигуристка в «Подкасте Абрамова», выходящем на платформе «VK Видео». По данным портала Starhit, речь идет про Дмитрия Чигирева. Личность молодого человека Медведева долго скрывала. Выяснилось, что он так же занимается фигурным катанием. Девушка объяснила, что начать встречаться с коллегой по цеху ее побудил ранее неудачный опыт. По словам фигуристки, она пробовала завести роман с мужчиной из другой сферы, но это не принесло ей никакого счастья. Ранее Медведевой приписывали роман с известным блогером Даней Милохиным. Они вместе принимали участие в съемках ледового шоу, где на одном из выступлений пара поцеловалась. Однако эта информация не подтвердилась. Звезды перестали общаться после того, как Милохин покинул проект и отправился жить в Дубай. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своем новом спутнике. Им стал 23-летний Дмитрий Чигирев. «Я нашла партнера по жизни. То, что нужно. Девчонки спрашивают: „Как ты это сделала? Ты мужчин не видела! У тебя ни отца, ни брата. Как ты нашла такого, какой нужен?“. Я говорю: „Да, я не знаю!“», — рассказала фигуристка в «Подкасте Абрамова», выходящем на платформе «VK Видео». По данным портала Starhit, речь идет про Дмитрия Чигирева. Личность молодого человека Медведева долго скрывала. Выяснилось, что он так же занимается фигурным катанием. Девушка объяснила, что начать встречаться с коллегой по цеху ее побудил ранее неудачный опыт. По словам фигуристки, она пробовала завести роман с мужчиной из другой сферы, но это не принесло ей никакого счастья. Ранее Медведевой приписывали роман с известным блогером Даней Милохиным. Они вместе принимали участие в съемках ледового шоу, где на одном из выступлений пара поцеловалась. Однако эта информация не подтвердилась. Звезды перестали общаться после того, как Милохин покинул проект и отправился жить в Дубай.