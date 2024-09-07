В Перми произошло смертельное ДТП

Полиция выясняет причины аварии в городе
Вечером 8 сентября в Перми водитель Skoda насмерть cбил женщину. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России по Пермскому краю.
«Около 20 часов водитель Skoda Rapid в районе дома 101 на улице 2-я Мулянская в Перми допустил наезд на женщину, которая скончалась. По предварительной информации она перебегала дорогу в неустановленном месте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей, отметили в ГАИ.
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