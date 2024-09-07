07 сентября 2024

В Перми произошло смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция выясняет причины аварии в городе
Полиция выясняет причины аварии в городе Фото:

Вечером 8 сентября в Перми водитель Skoda насмерть cбил женщину. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России по Пермскому краю.

«Около 20 часов водитель Skoda Rapid в районе дома 101 на улице 2-я Мулянская в Перми допустил наезд на женщину, которая скончалась. По предварительной информации она перебегала дорогу в неустановленном месте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей, отметили в ГАИ. 

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Вечером 8 сентября в Перми водитель Skoda насмерть cбил женщину. Об этом сообщили представители Госавтоинспекции МВД России по Пермскому краю. «Около 20 часов водитель Skoda Rapid в районе дома 101 на улице 2-я Мулянская в Перми допустил наезд на женщину, которая скончалась. По предварительной информации она перебегала дорогу в неустановленном месте», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. По факту автоаварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность погибшей, отметили в ГАИ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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