08 сентября 2024

В Екатеринбурге массово задерживают авиарейсы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, самолет
Причина переноса рейсов не уточняется Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 9 сентября задерживают вылеты рейсов в Казань, Санкт-Петербург и Тбилиси (Грузия) авиакомпаний Red Wings и «Россия». Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Рейс WZ-1069 должен был вылететь из Екатеринбурга в Казань в 08:30, однако задержан до 13:20. Вылет авиарейса FV-6418 в Санкт-Петербург перенесен с 15:00 до 16:25. Самолет в Тбилиси рейса WZ-1103 задержан с 16:00 до 18:25. Причина изменения расписания не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. На момент публикации ответ не поступил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В екатеринбургском аэропорту Кольцово 9 сентября задерживают вылеты рейсов в Казань, Санкт-Петербург и Тбилиси (Грузия) авиакомпаний Red Wings и «Россия». Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Рейс WZ-1069 должен был вылететь из Екатеринбурга в Казань в 08:30, однако задержан до 13:20. Вылет авиарейса FV-6418 в Санкт-Петербург перенесен с 15:00 до 16:25. Самолет в Тбилиси рейса WZ-1103 задержан с 16:00 до 18:25. Причина изменения расписания не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...