В екатеринбургском аэропорту Кольцово 9 сентября задерживают вылеты рейсов в Казань, Санкт-Петербург и Тбилиси (Грузия) авиакомпаний Red Wings и «Россия». Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Рейс WZ-1069 должен был вылететь из Екатеринбурга в Казань в 08:30, однако задержан до 13:20. Вылет авиарейса FV-6418 в Санкт-Петербург перенесен с 15:00 до 16:25. Самолет в Тбилиси рейса WZ-1103 задержан с 16:00 до 18:25. Причина изменения расписания не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службы перевозчиков. На момент публикации ответ не поступил.
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