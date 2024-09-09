В Перми зачинщика драки со стрельбой в клубе DOSKI задержала полиция

В Перми полиция задержала зачинщика конфликта, в результате которого в ночном клубе DOSKI была открыта стрельба. Об этом сообщили в полиции.
«Зачинщик конфликта с охранниками в ночном клубе задержан в порядке ст. 91 УПК», — говорится в сообщении ГУ МВД по Пермскому краю в Telegram. Ранее по факту потасовки было возбуждено уголовное дело.
Как ранее рассказывало URA.RU, конфликт произошел 8 сентября. Трое пьяных мужчин с незаряженным пневматическим пистолетом пытались пройти в клуб. Когда охрана их не пустила, началась потасовка. Один из охранников применил газовый пистолет. По данным минздрава, пострадали три человека.
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