В Перми зачинщика драки со стрельбой в клубе DOSKI задержала полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Хулигана ждет суд
Хулигана ждет суд Фото:

В Перми полиция задержала зачинщика конфликта, в результате которого в ночном клубе DOSKI была открыта стрельба. Об этом сообщили в полиции.

«Зачинщик конфликта с охранниками в ночном клубе задержан в порядке ст. 91 УПК», — говорится в сообщении ГУ МВД по Пермскому краю в Telegram. Ранее по факту потасовки было возбуждено уголовное дело.

Как ранее рассказывало URA.RU, конфликт произошел 8 сентября. Трое пьяных мужчин с незаряженным пневматическим пистолетом пытались пройти в клуб. Когда охрана их не пустила, началась потасовка. Один из охранников применил газовый пистолет. По данным минздрава, пострадали три человека. 

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В Перми полиция задержала зачинщика конфликта, в результате которого в ночном клубе DOSKI была открыта стрельба. Об этом сообщили в полиции. «Зачинщик конфликта с охранниками в ночном клубе задержан в порядке ст. 91 УПК», — говорится в сообщении ГУ МВД по Пермскому краю в Telegram. Ранее по факту потасовки было возбуждено уголовное дело. Как ранее рассказывало URA.RU, конфликт произошел 8 сентября. Трое пьяных мужчин с незаряженным пневматическим пистолетом пытались пройти в клуб. Когда охрана их не пустила, началась потасовка. Один из охранников применил газовый пистолет. По данным минздрава, пострадали три человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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