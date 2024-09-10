10 сентября 2024

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве свердловчанки на даче. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Абызову в Басманном суде. Москва , осужденный, решетка, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, наручники
Приговор не вступил в законную силу Фото:

Белоярский районный суд (Свердловская область) вынес приговор Алексею Протасову, обвиняемому в убийстве 35-летней Елены Косецкой на даче в Заречном. Ближайшие 15 лет он проведет в колонии, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений по части первой статьи 105 УК РФ (убийство), частям второй и третьей статьи 158 (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшей, а также с банковского счета), части первой статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)», — следует из сообщения. Заседание прошло 11 сентября.

Первые три года Протасов будет отбывать срок в тюрьме, а остальные 12 лет в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников Косецкой суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда.

Комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств выполнили сотрудники СКР. «Был проведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели», — отметили в ведомстве. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, Протасова задержали сотрудники полиции из подразделения угрозыска.

По версии следствия, Косецкая подобрала уроженца Томска Алексея на трассе, чтобы он помог ей со строительством дачи в поселке под Заречным. 26 сентября он убил женщину во время ссоры. После этого мужчина скрылся на ее машине, но не справился с управлением и врезался, бросив автомобиль на дублере Сибирского тракта.

Силовики организовали спецоперацию по его поимке. Ночью 3 октября глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину задержали. Как оказалось, у Протасова уже было 12 судимостей.

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Белоярский районный суд (Свердловская область) вынес приговор Алексею Протасову, обвиняемому в убийстве 35-летней Елены Косецкой на даче в Заречном. Ближайшие 15 лет он проведет в колонии, рассказали URA.RU в пресс-службе региональной прокуратуры. «Мужчина признан виновным в совершении преступлений по части первой статьи 105 УК РФ (убийство), частям второй и третьей статьи 158 (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшей, а также с банковского счета), части первой статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)», — следует из сообщения. Заседание прошло 11 сентября. Первые три года Протасов будет отбывать срок в тюрьме, а остальные 12 лет в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников Косецкой суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда. Комплекс мероприятий по сбору и закреплению доказательств выполнили сотрудники СКР. «Был проведен осмотр места происшествия и допрошены свидетели», — отметили в ведомстве. По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, Протасова задержали сотрудники полиции из подразделения угрозыска. По версии следствия, Косецкая подобрала уроженца Томска Алексея на трассе, чтобы он помог ей со строительством дачи в поселке под Заречным. 26 сентября он убил женщину во время ссоры. После этого мужчина скрылся на ее машине, но не справился с управлением и врезался, бросив автомобиль на дублере Сибирского тракта. Силовики организовали спецоперацию по его поимке. Ночью 3 октября глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых сообщил, что мужчину задержали. Как оказалось, у Протасова уже было 12 судимостей.
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