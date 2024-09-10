10 сентября 2024

В Екатеринбурге фура снесла самокатчика. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обзорная по городу. Пермь , аренда, самокат, Whoosh, whosh
Самокатчика госпитализировали Фото:

В Екатеринбурге утром 11 сентября на перекрестке улицы Походная и проезда Южный огромная фура снесла 24-летнего самокатчика, проезжавшего по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Молодой человек на СИМ выехал с дворовой территории вблизи регулируемого пешеходного перехода. Не спешиваясь, пересекал проезжую часть», — следует из сообщения.

Самокатчика с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением доставили в больницу №24. «ГАИ напоминает лицам, управляющим СИМ, об обязанности спешиться и переходить дорогу пешком», — отметили в ведомстве.

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В Екатеринбурге утром 11 сентября на перекрестке улицы Походная и проезда Южный огромная фура снесла 24-летнего самокатчика, проезжавшего по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «Молодой человек на СИМ выехал с дворовой территории вблизи регулируемого пешеходного перехода. Не спешиваясь, пересекал проезжую часть», — следует из сообщения. Самокатчика с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением доставили в больницу №24. «ГАИ напоминает лицам, управляющим СИМ, об обязанности спешиться и переходить дорогу пешком», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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