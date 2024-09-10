В Екатеринбурге утром 11 сентября на перекрестке улицы Походная и проезда Южный огромная фура снесла 24-летнего самокатчика, проезжавшего по пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали, рассказали URA.RU в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Молодой человек на СИМ выехал с дворовой территории вблизи регулируемого пешеходного перехода. Не спешиваясь, пересекал проезжую часть», — следует из сообщения.
Самокатчика с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением доставили в больницу №24. «ГАИ напоминает лицам, управляющим СИМ, об обязанности спешиться и переходить дорогу пешком», — отметили в ведомстве.
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