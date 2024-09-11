В Екатеринбурге создали роутеры, которые будут защищать от хакерских атак

11 сентября 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Особое внимание в новых роутерах было уделено вопросам безопасности Фото: пресс-службы «Ростелекома» В Екатеринбурге представили серию Wi-Fi роутеров со встроенной защитой от хакерских атак. До конца года разработчик планирует запустить в продажу 50 тысяч устройств, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелекома», которая занимается проектом. «В рамках нашего партнерства с „Искра-Технологии“ до конца года мы получим 50 000 отечественных роутеров с уникальными характеристиками. И эти устройства будут работать в домах и компаниях наших клиентов», — сообщила представитель компании на Урале Александра Исхизова. Новые маршрутизаторы также способны обеспечить высокоскоростной интернет до 1Гбит/с благодаря технологии GPON (технология подключения цифровых сервисов и услуг по одному кабелю — прим. URA.RU). Как ранее сообщало URA.RU, за первую половину 2024 года Уральский федеральный округ занял второе место в стране по числу хакерских атак. Больше всего от них пострадал IT-сектор. Планируется, что в год можно будет выпускать несколько сотен тысяч таких роутеров Фото: пресс-службы «Ростелекома» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге представили серию Wi-Fi роутеров со встроенной защитой от хакерских атак. До конца года разработчик планирует запустить в продажу 50 тысяч устройств, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелекома», которая занимается проектом. «В рамках нашего партнерства с „Искра-Технологии“ до конца года мы получим 50 000 отечественных роутеров с уникальными характеристиками. И эти устройства будут работать в домах и компаниях наших клиентов», — сообщила представитель компании на Урале Александра Исхизова. Новые маршрутизаторы также способны обеспечить высокоскоростной интернет до 1Гбит/с благодаря технологии GPON (технология подключения цифровых сервисов и услуг по одному кабелю — прим. URA.RU). Как ранее сообщало URA.RU, за первую половину 2024 года Уральский федеральный округ занял второе место в стране по числу хакерских атак. Больше всего от них пострадал IT-сектор.