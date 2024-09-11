В Екатеринбурге создали роутеры, которые будут защищать от хакерских атак

© Служба новостей «URA.RU»
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Особое внимание в новых роутерах было уделено вопросам безопасности
Особое внимание в новых роутерах было уделено вопросам безопасности Фото:

В Екатеринбурге представили серию Wi-Fi роутеров со встроенной защитой от хакерских атак. До конца года разработчик планирует запустить в продажу 50 тысяч устройств, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелекома», которая занимается проектом.

«В рамках нашего партнерства с „Искра-Технологии“ до конца года мы получим 50 000 отечественных роутеров с уникальными характеристиками. И эти устройства будут работать в домах и компаниях наших клиентов», — сообщила представитель компании на Урале Александра Исхизова. Новые маршрутизаторы также способны обеспечить высокоскоростной интернет до 1Гбит/с благодаря технологии GPON (технология подключения цифровых сервисов и услуг по одному кабелю — прим. URA.RU).

Как ранее сообщало URA.RU, за первую половину 2024 года Уральский федеральный округ занял второе место в стране по числу хакерских атак. Больше всего от них пострадал IT-сектор.

Планируется, что в год можно будет выпускать несколько сотен тысяч таких роутеров
Планируется, что в год можно будет выпускать несколько сотен тысяч таких роутеров
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В Екатеринбурге представили серию Wi-Fi роутеров со встроенной защитой от хакерских атак. До конца года разработчик планирует запустить в продажу 50 тысяч устройств, рассказали URA.RU в пресс-службе «Ростелекома», которая занимается проектом. «В рамках нашего партнерства с „Искра-Технологии“ до конца года мы получим 50 000 отечественных роутеров с уникальными характеристиками. И эти устройства будут работать в домах и компаниях наших клиентов», — сообщила представитель компании на Урале Александра Исхизова. Новые маршрутизаторы также способны обеспечить высокоскоростной интернет до 1Гбит/с благодаря технологии GPON (технология подключения цифровых сервисов и услуг по одному кабелю — прим. URA.RU). Как ранее сообщало URA.RU, за первую половину 2024 года Уральский федеральный округ занял второе место в стране по числу хакерских атак. Больше всего от них пострадал IT-сектор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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