УрФО стал одним из лидеров по количеству хакерских атак

09 сентября 2024 в 15:36 Размер текста - 17 +

Число кибератак достигло 50 тысяч за последние полгода Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уральский федеральный округ занял второе место по числу DDoS-атак в первом полугодии 2024-го, их насчитывается около 50 тысяч. Больше всего страдает IT-сектор, на который приходится 45% атак. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Anti-DDoS группы компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома»). «Рост количества атак может быть связан с растущим значением региона в промышленности и экономике России, и тем самым вызывать дополнительный интерес у хакеров. Больше всего DDoS-атак пришлось на IT-сектор (45%)», — следует из сообщения. Отмечается, что кибератаки касаются и государственных организаций, телеком, а также кредитно-финансовой отрасли. Первое место по количеству DDoS-атак по традиции заняла Москва (150 тысяч). После Урала в топе расположилось Поволжье (47 тысяч). На четвертом месте — Сибирь (24 тысяч), а пятое место разделяют Северо-Западный федеральный округ и Южный федеральный округ (по 19 тысяч). Общее количество DDoS-атак на российские организации за первую половину 2024 года выросло до 355 тысяч, что на 16% больше, чем за весь 2023 год. В первом квартале 2024 года УрФО занял третье место по числу кибератак. Тогда на уральские организации совершили 10 тысяч атак. Замдиректора по продуктовому развитию компании Артем Избаенков отмечал, что в ближайшее время хакеры начнут активную атаку федеральных структур путем выведения из строя их региональных представительств. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уральский федеральный округ занял второе место по числу DDoS-атак в первом полугодии 2024-го, их насчитывается около 50 тысяч. Больше всего страдает IT-сектор, на который приходится 45% атак. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса Anti-DDoS группы компаний «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома»). «Рост количества атак может быть связан с растущим значением региона в промышленности и экономике России, и тем самым вызывать дополнительный интерес у хакеров. Больше всего DDoS-атак пришлось на IT-сектор (45%)», — следует из сообщения. Отмечается, что кибератаки касаются и государственных организаций, телеком, а также кредитно-финансовой отрасли. Первое место по количеству DDoS-атак по традиции заняла Москва (150 тысяч). После Урала в топе расположилось Поволжье (47 тысяч). На четвертом месте — Сибирь (24 тысяч), а пятое место разделяют Северо-Западный федеральный округ и Южный федеральный округ (по 19 тысяч). Общее количество DDoS-атак на российские организации за первую половину 2024 года выросло до 355 тысяч, что на 16% больше, чем за весь 2023 год. В первом квартале 2024 года УрФО занял третье место по числу кибератак. Тогда на уральские организации совершили 10 тысяч атак. Замдиректора по продуктовому развитию компании Артем Избаенков отмечал, что в ближайшее время хакеры начнут активную атаку федеральных структур путем выведения из строя их региональных представительств.