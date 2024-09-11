В Свердловской области собрали небывалый урожай картофеля

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Овощи, фрукты. Тюмень , овощи, картофель, картошка, картофель белый
Аграрии убрали более тысячи гектаров посевных площадей Фото:

Урожайность картофеля в Свердловской области превысила плановые показатели, составив 21,6 тонны с гектара. Аграрии убрали уже более тысячи гектаров посевных площадей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона.

«Последние два года на почти 840 гектарах проводится гидромелиорация посевов картофеля. Все это позволяет добиваться высокой урожайности овощной культуры. В этом году еще и погодные условия помогли. В целом ожидаем хороший урожай — до 255 тысяч тонн картофеля», — сказал начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорь Крупский.

Высоких показателей урожайности удалось достичь благодаря адаптированным для Среднего Урала сортам картофеля и новым подходам к выращиванию овощей. Кроме того, общий объем господдержки аграриев Свердловской области в 2024 году составит порядка пяти миллиардов рублей.

Ранее в Уральском НИИ сельского хозяйства заявили о развитии болезней растений, от которой погиб почти весь урожай картофеля в частных подворьях Свердловской области. Селекционеры объяснили, что всему виной длительные и обильные дожди.

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Урожайность картофеля в Свердловской области превысила плановые показатели, составив 21,6 тонны с гектара. Аграрии убрали уже более тысячи гектаров посевных площадей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Последние два года на почти 840 гектарах проводится гидромелиорация посевов картофеля. Все это позволяет добиваться высокой урожайности овощной культуры. В этом году еще и погодные условия помогли. В целом ожидаем хороший урожай — до 255 тысяч тонн картофеля», — сказал начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорь Крупский. Высоких показателей урожайности удалось достичь благодаря адаптированным для Среднего Урала сортам картофеля и новым подходам к выращиванию овощей. Кроме того, общий объем господдержки аграриев Свердловской области в 2024 году составит порядка пяти миллиардов рублей. Ранее в Уральском НИИ сельского хозяйства заявили о развитии болезней растений, от которой погиб почти весь урожай картофеля в частных подворьях Свердловской области. Селекционеры объяснили, что всему виной длительные и обильные дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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