В Свердловской области собрали небывалый урожай картофеля

11 сентября 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

Аграрии убрали более тысячи гектаров посевных площадей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Урожайность картофеля в Свердловской области превысила плановые показатели, составив 21,6 тонны с гектара. Аграрии убрали уже более тысячи гектаров посевных площадей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Последние два года на почти 840 гектарах проводится гидромелиорация посевов картофеля. Все это позволяет добиваться высокой урожайности овощной культуры. В этом году еще и погодные условия помогли. В целом ожидаем хороший урожай — до 255 тысяч тонн картофеля», — сказал начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорь Крупский. Высоких показателей урожайности удалось достичь благодаря адаптированным для Среднего Урала сортам картофеля и новым подходам к выращиванию овощей. Кроме того, общий объем господдержки аграриев Свердловской области в 2024 году составит порядка пяти миллиардов рублей. Ранее в Уральском НИИ сельского хозяйства заявили о развитии болезней растений, от которой погиб почти весь урожай картофеля в частных подворьях Свердловской области. Селекционеры объяснили, что всему виной длительные и обильные дожди. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Урожайность картофеля в Свердловской области превысила плановые показатели, составив 21,6 тонны с гектара. Аграрии убрали уже более тысячи гектаров посевных площадей. Об этом рассказали в департаменте информполитики региона. «Последние два года на почти 840 гектарах проводится гидромелиорация посевов картофеля. Все это позволяет добиваться высокой урожайности овощной культуры. В этом году еще и погодные условия помогли. В целом ожидаем хороший урожай — до 255 тысяч тонн картофеля», — сказал начальник отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорь Крупский. Высоких показателей урожайности удалось достичь благодаря адаптированным для Среднего Урала сортам картофеля и новым подходам к выращиванию овощей. Кроме того, общий объем господдержки аграриев Свердловской области в 2024 году составит порядка пяти миллиардов рублей. Ранее в Уральском НИИ сельского хозяйства заявили о развитии болезней растений, от которой погиб почти весь урожай картофеля в частных подворьях Свердловской области. Селекционеры объяснили, что всему виной длительные и обильные дожди.