От дождей в садах и огородах Свердловской области погиб урожай картошки

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Село усть уйское , картофель, село усть уйское, усть уйск
Многие сорта подхватили опасную болезнь, и урожай погиб Фото:

Длительные и обильные дожди привели к развитию болезни растений фитофтороз, от которой погиб почти весь урожай картофеля в частных подворьях Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в Уральском НИИ сельского хозяйства. Селекционеры объяснили, что нужно сделать уральцам, чтобы впредь уберечь себя от потерь.

«В этом году в конце июля у частного сектора в Свердловской области наблюдалось поражение картофеля фитофторозом — это грибковое заболевание, когда полностью прекращается фотосинтез и растение погибает. Основной фактор развития этой болезни — сырость, а лето у нас выдалось очень дождливым. Прошлые три годы были сухими и жаркими, поэтому такой ситуации не было», — объяснили ученые.

При этом, по их словам, в колхозах и совхозах урожай картофеля сохранился, потому что там растения регулярно опрыскивают препаратами против фитофтороза. В частных хозяйствах такого нет, поэтому все сорта картошки, неустойчивые к этой болезни, погибли — в большинстве своем, это импортные сорта.

«Выход из ситуации — начать частникам выращивать сорта, у которых есть генетическая устойчивость к фитофторозу, они на сегодняшний день стоят зеленые без единого пятнышка. Например, сорта „Аляска“, „Шах“, „Баргузин“, „Горняк“. Те, кто начнет выращивать эти сорта, будут с картофелем, и урожайность будет хорошая», — пообещали эксперты.

Организмы фитофтороза представляют из себя паразитов высших растений, которые губительны не только для картофеля, но и томатов, огурцов, перца, баклажанов, клубники. Заболевание приводит к увяданию, усыханию и гнили. Так, в 1845—1849 годах фитофтороз в быстрые сроки распространился на огромной территории в Ирландии и привел страну к Великому голоду (иначе Ирландскому картофельному голоду). Тогда миллион человек погибли, еще миллион эмигрировали.

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Длительные и обильные дожди привели к развитию болезни растений фитофтороз, от которой погиб почти весь урожай картофеля в частных подворьях Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали в Уральском НИИ сельского хозяйства. Селекционеры объяснили, что нужно сделать уральцам, чтобы впредь уберечь себя от потерь. «В этом году в конце июля у частного сектора в Свердловской области наблюдалось поражение картофеля фитофторозом — это грибковое заболевание, когда полностью прекращается фотосинтез и растение погибает. Основной фактор развития этой болезни — сырость, а лето у нас выдалось очень дождливым. Прошлые три годы были сухими и жаркими, поэтому такой ситуации не было», — объяснили ученые. При этом, по их словам, в колхозах и совхозах урожай картофеля сохранился, потому что там растения регулярно опрыскивают препаратами против фитофтороза. В частных хозяйствах такого нет, поэтому все сорта картошки, неустойчивые к этой болезни, погибли — в большинстве своем, это импортные сорта. «Выход из ситуации — начать частникам выращивать сорта, у которых есть генетическая устойчивость к фитофторозу, они на сегодняшний день стоят зеленые без единого пятнышка. Например, сорта „Аляска“, „Шах“, „Баргузин“, „Горняк“. Те, кто начнет выращивать эти сорта, будут с картофелем, и урожайность будет хорошая», — пообещали эксперты. Организмы фитофтороза представляют из себя паразитов высших растений, которые губительны не только для картофеля, но и томатов, огурцов, перца, баклажанов, клубники. Заболевание приводит к увяданию, усыханию и гнили. Так, в 1845—1849 годах фитофтороз в быстрые сроки распространился на огромной территории в Ирландии и привел страну к Великому голоду (иначе Ирландскому картофельному голоду). Тогда миллион человек погибли, еще миллион эмигрировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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