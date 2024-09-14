В ХМАО на фестиваль рыболовов съехалось рекордное количество участников

В Ханты-Мансийске 14 сентября прошел фестиваль спортивной и любительской рыбалки «Клевый берег». В этом году мероприятие посетило рекордные 144 участника. Об этом власти города сообщили в соцсети.
«Сегодня горожане побывали на фестивале спортивной и любительской рыбалки „Клёвый берег“. Отметим, в этом году рекорд — 144 участника», — сообщается в telegram-канале мэрии окружной столицы.
В этом году на соревнования прибыли рыболовы из других городов Югры. Все присутствующие поучаствовали в мастер-классах и тематических интерактивах, попробовали меню на рыбную тематику. Победители были определены в семейном и личном зачетах.
Фестиваль был организован по мотивам русских сказок, связанных с рыбой. Тех, кто принимал участие в мероприятии в тематическом костюме, ждали приятные подарки.
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