14 сентября 2024
13 сентября 2024

В ХМАО на фестиваль рыболовов съехалось рекордное количество участников

© Служба новостей «URA.RU»
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В этом году на фестиваль съехалось 144 участника
В этом году на фестиваль съехалось 144 участника Фото:

В Ханты-Мансийске 14 сентября прошел фестиваль спортивной и любительской рыбалки «Клевый берег». В этом году мероприятие посетило рекордные 144 участника. Об этом власти города сообщили в соцсети.

«Сегодня горожане побывали на фестивале спортивной и любительской рыбалки „Клёвый берег“. Отметим, в этом году рекорд — 144 участника», — сообщается в telegram-канале мэрии окружной столицы.

В этом году на соревнования прибыли рыболовы из других городов Югры. Все присутствующие поучаствовали в мастер-классах и тематических интерактивах, попробовали меню на рыбную тематику. Победители были определены в семейном и личном зачетах.

Фестиваль был организован по мотивам русских сказок, связанных с рыбой. Тех, кто принимал участие в мероприятии в тематическом костюме, ждали приятные подарки.

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В Ханты-Мансийске 14 сентября прошел фестиваль спортивной и любительской рыбалки «Клевый берег». В этом году мероприятие посетило рекордные 144 участника. Об этом власти города сообщили в соцсети. «Сегодня горожане побывали на фестивале спортивной и любительской рыбалки „Клёвый берег“. Отметим, в этом году рекорд — 144 участника», — сообщается в telegram-канале мэрии окружной столицы. В этом году на соревнования прибыли рыболовы из других городов Югры. Все присутствующие поучаствовали в мастер-классах и тематических интерактивах, попробовали меню на рыбную тематику. Победители были определены в семейном и личном зачетах. Фестиваль был организован по мотивам русских сказок, связанных с рыбой. Тех, кто принимал участие в мероприятии в тематическом костюме, ждали приятные подарки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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