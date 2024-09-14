Челябинский шоумен Ярушин презентовал свою песню на премию «Грэмми»

Актер собирается побороться за престижную музыкальную награду
Челябинский шоумен Стас Ярушин выложил песню, которая, по его словам, претендует на премию «Грэмми». Трек называется UNCONFINED.
«Кто уже послушал мою песню? Я сам кайфую от нее», — написал актер в своем telegram-канале.
Ярушин отметил, что его песня в этом году будет учувствовать в «Грээмми» сразу в трех номинациях. Эта музыкальная премия ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!