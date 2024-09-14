Челябинский шоумен Ярушин презентовал свою песню на премию «Грэмми»

15 сентября 2024 в 20:37 Размер текста - 17 +

Актер собирается побороться за престижную музыкальную награду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский шоумен Стас Ярушин выложил песню, которая, по его словам, претендует на премию «Грэмми». Трек называется UNCONFINED. «Кто уже послушал мою песню? Я сам кайфую от нее», — написал актер в своем telegram-канале. Ярушин отметил, что его песня в этом году будет учувствовать в «Грээмми» сразу в трех номинациях. Эта музыкальная премия ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский шоумен Стас Ярушин выложил песню, которая, по его словам, претендует на премию «Грэмми». Трек называется UNCONFINED. «Кто уже послушал мою песню? Я сам кайфую от нее», — написал актер в своем telegram-канале. Ярушин отметил, что его песня в этом году будет учувствовать в «Грээмми» сразу в трех номинациях. Эта музыкальная премия ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.