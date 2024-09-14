14 сентября 2024

Челябинский шоумен Ярушин презентовал свою песню на премию «Грэмми»

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Алексей Текслер на открытии ледового катка в Челябинске в Парке им. В. В. Терешковой. Челябинск, ярушин станислав
Актер собирается побороться за престижную музыкальную награду Фото:

Челябинский шоумен Стас Ярушин выложил песню, которая, по его словам, претендует на премию «Грэмми». Трек называется UNCONFINED.

«Кто уже послушал мою песню? Я сам кайфую от нее», — написал актер в своем telegram-канале.

Ярушин отметил, что его песня в этом году будет учувствовать в «Грээмми» сразу в трех номинациях. Эта музыкальная премия ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.

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Челябинский шоумен Стас Ярушин выложил песню, которая, по его словам, претендует на премию «Грэмми». Трек называется UNCONFINED. «Кто уже послушал мою песню? Я сам кайфую от нее», — написал актер в своем telegram-канале. Ярушин отметил, что его песня в этом году будет учувствовать в «Грээмми» сразу в трех номинациях. Эта музыкальная премия ежегодно вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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