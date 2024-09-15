В Нижневартовске начали подавать отопление в жилые дома

В Нижневартовске (ХМАО) включили батареи в жилых домах. Администрация города сообщила, что распоряжение о начале отопительного сезона подписал мэр Дмитрий Кощенко.
«В Нижневартовске начинается отопительный сезон: соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко. Весь жилой фонд начинает подключаться сегодня, 16 сентября», — сообщила администрация Нижневартовска в telegram-канале.
Управляющие организации города обязаны подготовить систему отопления: открыть запорную арматуру в жилых домах и оперативно решать возникающие проблемы. В настоящее время батареи включили в 140 соцучреждениях Нижневартовска, в том числе в школах и детских садах.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут в детские сады и школы.
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