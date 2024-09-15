15 сентября 2024
14 сентября 2024

В Нижневартовске начали подавать отопление в жилые дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В жилых домах Нижневартовска включили отопление
В жилых домах Нижневартовска включили отопление Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) включили батареи в жилых домах. Администрация города сообщила, что распоряжение о начале отопительного сезона подписал мэр Дмитрий Кощенко.

«В Нижневартовске начинается отопительный сезон: соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко. Весь жилой фонд начинает подключаться сегодня, 16 сентября», — сообщила администрация Нижневартовска в telegram-канале. 

Управляющие организации города обязаны подготовить систему отопления: открыть запорную арматуру в жилых домах и оперативно решать возникающие проблемы. В настоящее время батареи включили в 140 соцучреждениях Нижневартовска, в том числе в школах и детских садах.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут в детские сады и школы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) включили батареи в жилых домах. Администрация города сообщила, что распоряжение о начале отопительного сезона подписал мэр Дмитрий Кощенко. «В Нижневартовске начинается отопительный сезон: соответствующее постановление подписал глава города Дмитрий Кощенко. Весь жилой фонд начинает подключаться сегодня, 16 сентября», — сообщила администрация Нижневартовска в telegram-канале.  Управляющие организации города обязаны подготовить систему отопления: открыть запорную арматуру в жилых домах и оперативно решать возникающие проблемы. В настоящее время батареи включили в 140 соцучреждениях Нижневартовска, в том числе в школах и детских садах. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло подадут в детские сады и школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...