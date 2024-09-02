В Нижневартовске начался отопительный сезон

В Нижневартовске (ХМАО) включили отопление в школах, детских садах и больницах. Батареи потеплели в 52 социальных учреждениях, сообщила мэрия города.
«В первую очередь по заявкам от руководителей подача тепла возобновляется на объекты социальной инфраструктуры города. По состоянию на 2 сентября поступило 52 заявки: теплоснабжающая организация начинает планомерный запуск тепловой энергии на эти объекты», — сообщил telegram-канал властей Нижневартовска.
Ранее URA.RU писало, что в жилые дома дадут тепло, когда температура воздуха опустится ниже 8 градусов. По нормативам, для включения батарей холода должны продержаться не менее пяти дней.
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