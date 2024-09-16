Суд решил судьбу свердловского пожилого тренера, осужденного за педофилию

Суд в Челябинске оставил в силе приговор свердловскому 86-летнему тренеру Ражеву

17 сентября 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Николай Ражев попал в колонию после слов девочки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отклонил жалобу екатеринбургского 86-летнего тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Кассационную жалобу Ражева оставили без удовлетворения», — сказал собеседник агентства. Дозвониться до суда корреспонденту не получилось. Там никто не ответил на звонок. По словам второго собеседника, Ражев будет отбывать наказание в ИК-10 (Екатеринбург). В колонии он самый возрастной арестант. Под уголовное преследование тренер по настольному теннису Ражев попал в 2021 году. Это произошло после жалобы одной из бывших воспитанниц. Школьница, которую тренер выгнал с тренировки за нарушение дисциплины, сказала родителям, что он трогал ее на глазах у остальных детей. Ражева задержали и закрыли в СИЗО. Весной 2021-го, когда суд отпустил его под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и глава Следкома Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное дело Ражева. 2 октября 2023-го суд приговорил тренера к двум годам колонии строгого режима. По мнению Бузуевой, приговор был вынесен ошибочно, так как был основан только на словах девочки. За тренера заступилась и супруга. Он уверяет, что муж всегда был заботлив к детям и никогда не проявлял нездорового интереса к ним. В СИЗО Ражев уже успел отметить 86-летие. О том, как это было, читайте в специальном материале агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отклонил жалобу екатеринбургского 86-летнего тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию. «Кассационную жалобу Ражева оставили без удовлетворения», — сказал собеседник агентства. Дозвониться до суда корреспонденту не получилось. Там никто не ответил на звонок. По словам второго собеседника, Ражев будет отбывать наказание в ИК-10 (Екатеринбург). В колонии он самый возрастной арестант. Под уголовное преследование тренер по настольному теннису Ражев попал в 2021 году. Это произошло после жалобы одной из бывших воспитанниц. Школьница, которую тренер выгнал с тренировки за нарушение дисциплины, сказала родителям, что он трогал ее на глазах у остальных детей. Ражева задержали и закрыли в СИЗО. Весной 2021-го, когда суд отпустил его под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и глава Следкома Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное дело Ражева. 2 октября 2023-го суд приговорил тренера к двум годам колонии строгого режима. По мнению Бузуевой, приговор был вынесен ошибочно, так как был основан только на словах девочки. За тренера заступилась и супруга. Он уверяет, что муж всегда был заботлив к детям и никогда не проявлял нездорового интереса к ним. В СИЗО Ражев уже успел отметить 86-летие. О том, как это было, читайте в специальном материале агентства.