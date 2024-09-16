Суд решил судьбу свердловского пожилого тренера, осужденного за педофилию

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске отклонил жалобу екатеринбургского 86-летнего тренера Николая Ражева, осужденного за педофилию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к следствию.
«Кассационную жалобу Ражева оставили без удовлетворения», — сказал собеседник агентства. Дозвониться до суда корреспонденту не получилось. Там никто не ответил на звонок.
По словам второго собеседника, Ражев будет отбывать наказание в ИК-10 (Екатеринбург). В колонии он самый возрастной арестант.
Под уголовное преследование тренер по настольному теннису Ражев попал в 2021 году. Это произошло после жалобы одной из бывших воспитанниц. Школьница, которую тренер выгнал с тренировки за нарушение дисциплины, сказала родителям, что он трогал ее на глазах у остальных детей.
Ражева задержали и закрыли в СИЗО. Весной 2021-го, когда суд отпустил его под домашний арест, защита обращалась к российскому президенту Владимиру Путину и глава Следкома Александру Бастрыкину с просьбой прекратить уголовное дело Ражева. 2 октября 2023-го суд приговорил тренера к двум годам колонии строгого режима. По мнению Бузуевой, приговор был вынесен ошибочно, так как был основан только на словах девочки. За тренера заступилась и супруга. Он уверяет, что муж всегда был заботлив к детям и никогда не проявлял нездорового интереса к ним.
В СИЗО Ражев уже успел отметить 86-летие. О том, как это было, читайте в специальном материале агентства.
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