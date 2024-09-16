16 сентября 2024

В ХМАО отправили под суд сотрудника фонда капремонта за взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Дело направили для рассмотрения в суд
Дело направили для рассмотрения в суд Фото:

Прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего работника Югорского фонда капремонта за коррупцию. Следствие считает, что сотрудник набрал взяток более чем на полмиллиона рублей.

«Осуществляя контроль за выполнением подрядными организациями работ по капитальному ремонту имущества домов, расположенных на территории городов Нефтеюганска и Сургута, получил от указанных организаций за общее покровительство взятки на сумму более 500 тысяч рублей», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Утверждается, что обвиняемый получал взятки с 2019 по 2020 год.

Следователи считают, что сотрудник вымогал и получал деньги от компаний, выполняющих капитальный ремонт. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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Прокуратура направила в суд уголовное дело против бывшего работника Югорского фонда капремонта за коррупцию. Следствие считает, что сотрудник набрал взяток более чем на полмиллиона рублей. «Осуществляя контроль за выполнением подрядными организациями работ по капитальному ремонту имущества домов, расположенных на территории городов Нефтеюганска и Сургута, получил от указанных организаций за общее покровительство взятки на сумму более 500 тысяч рублей», — говорится на сайте окружной прокуратуры. Утверждается, что обвиняемый получал взятки с 2019 по 2020 год. Следователи считают, что сотрудник вымогал и получал деньги от компаний, выполняющих капитальный ремонт. Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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