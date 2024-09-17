В Нижневартовске школьников перевели на дистант

В Нижневартовске (ХМАО) два класса детей перевели на дистанционное образование. Причиной стал рост заболеваемости среди школьников, сообщил URA.RU врио директора департамента соцполитики администрации города Дмитрий Котов.
«По причине заболеваемости ОРВИ на обучение с применением дистанционных технологий переведены два класса в одной школе, в связи с отсутствием 20% обучающихся. Все остальные школы обучаются в штатном режиме», — рассказал журналисту агентства Котов.
Другие противоэпидемиологические мероприятия в школах пока не вводили, уточнили в мэрии. О масочном режиме также на данный момент речи не идет, уточнили в мэрии.
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