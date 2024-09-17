Власти перезагружают систему отслеживания потребностей россиян, чтобы оперативно реагировать на их запросы. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию государственной статистики заявил, что важно получать объективную и оперативную информацию. Как объяснил URA.RU директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, изменение подхода к официальной статистике поможет стране развиваться.
«Благодаря анализу больших данных мы получаем полную и достоверную картину того, что происходит в стране. Это помогает лучше понять потребности людей, их запросы, дает предпринимателям современные инструменты для повышения качества стратегического планирования, от которого напрямую зависит устойчивость и конкурентоспособность компаний», — заявил Мишустин на стратсессии.
По словам премьера, статистика — основной источник информации для оценки социальной и экономической ситуации в стране, формирования государственной политики и принятия управленческих решений. Важно, чтобы люди могли пользоваться достоверной и проверенной информацией, несмотря на непрерывный рост количества источников и типов данных, добавил Мишустин.
«Наша главная задача — обеспечить объективность и своевременность статистики. Необходимо также максимально оперативно отслеживать любые изменения в экономике и, конечно, незамедлительно реагировать на изменения обстоятельств, особенно в условиях беспрецедентного санкционного давления», — подчеркнул глава правительства.
России не победить в противостоянии с Западом без понимания объективных экономических, социальных и других показателей, поэтому правительство уделяет большое внимание совершенствованию госстатистики, заявил Дмитрий Солонников. «Государство не может жить, реально отвечая на внешние вызовы, как сказал Михаил Мишустин, и даже на изменение внутренней конъюнктуры, на вызовы развития человечества, не зная статистические данные внутри и вокруг страны, динамику изменения тех или иных параметров… Все это нужно знать и исследовать, следить за тем, чтобы данные были адекватные и демонстрировали реальное состояние», — заявил эксперт.
По мнению политолога, без современной госстатистики невозможна победа в реальном противостоянии и дальнейшее развитие государства. Власти стремятся к тому, чтобы создать одну из лучших в мире систем исследования статданных, добавил эксперт. Так в России смогут оценивать реальное положение вещей лучше, чем противники, резюмировал Солонников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.