Боец «Вагнера» украл у друзей 900 тысяч, проиграл их на ставках и потребовал приятелей заявить на него

Боец «Вагнера» уговорил друзей написать на него заявление после кражи денег
© Служба новостей «URA.RU»
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Вагнеровец написал явку с повинной
Вагнеровец написал явку с повинной Фото:

Боец ЧВК «Вагнер» выкрал у своих друзей 900 тысяч рублей, которые затем проиграл на ставках. Позже он добровольно пришел в полицию и признался в содеянном. Об этом стало известно из материалов уголовного дела.

«Вагнеровец забрал из тайника 900 тысяч рублей. Деньги проиграл на ставках. После этого он пошел в отдел полиции и написал явку с повинной», — передает содержание материалов следствия РИА «Новости». Отмечается, что боец признался друзьям в содеянном и пообещал вернуть деньги после нового контракта на службу. На суде он раскаялся и вернул украденное, однако суд обязал его выплатить еще 500 тысяч рублей.

До этой истории в марте 2023 года военный вернулся в Москву и поселился у друга. Он одолжил ему 200 тысяч рублей и купил телевизор за 95 тысяч для дачи. Вместе они провели отпуск в Ялте, потратив 400 тысяч рублей.

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Боец ЧВК «Вагнер» выкрал у своих друзей 900 тысяч рублей, которые затем проиграл на ставках. Позже он добровольно пришел в полицию и признался в содеянном. Об этом стало известно из материалов уголовного дела. «Вагнеровец забрал из тайника 900 тысяч рублей. Деньги проиграл на ставках. После этого он пошел в отдел полиции и написал явку с повинной», — передает содержание материалов следствия РИА «Новости». Отмечается, что боец признался друзьям в содеянном и пообещал вернуть деньги после нового контракта на службу. На суде он раскаялся и вернул украденное, однако суд обязал его выплатить еще 500 тысяч рублей. До этой истории в марте 2023 года военный вернулся в Москву и поселился у друга. Он одолжил ему 200 тысяч рублей и купил телевизор за 95 тысяч для дачи. Вместе они провели отпуск в Ялте, потратив 400 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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