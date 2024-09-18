Боец ЧВК «Вагнер» выкрал у своих друзей 900 тысяч рублей, которые затем проиграл на ставках. Позже он добровольно пришел в полицию и признался в содеянном. Об этом стало известно из материалов уголовного дела.
«Вагнеровец забрал из тайника 900 тысяч рублей. Деньги проиграл на ставках. После этого он пошел в отдел полиции и написал явку с повинной», — передает содержание материалов следствия РИА «Новости». Отмечается, что боец признался друзьям в содеянном и пообещал вернуть деньги после нового контракта на службу. На суде он раскаялся и вернул украденное, однако суд обязал его выплатить еще 500 тысяч рублей.
До этой истории в марте 2023 года военный вернулся в Москву и поселился у друга. Он одолжил ему 200 тысяч рублей и купил телевизор за 95 тысяч для дачи. Вместе они провели отпуск в Ялте, потратив 400 тысяч рублей.
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