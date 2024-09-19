Крупнейшему поставщику табачной продукции выдали предупреждение

ФАС России предупредила дистрибьютора табачной продукции АО «ТК «Мегаполис» из-за навязывания невыгодных условий контрагентам и потребовала изменить торговую политику. Об этом сообщает пресс-служба федеральной службы.
«По мнению ведомства, действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов и содержат признаки нарушения закона о защите конкуренции. ФАС России выдала компании предупреждение», — говорится в сообщении ФАС. Там добавили, что федеральная служба получила жалобы на компанию «Мегаполис» от участников рынка табачной продукции, которые обвиняют ее в навязывании невыгодных условий поставки.
Компания разрешала постоплату только при условии покупки дополнительных объемов, что не отражалось в договорах или на сайте. ФАС считает это нарушением антимонопольного законодательства и потребовала от «Мегаполиса» прекратить односторонние изменения условий, уведомить контрагентов о возможности закупок без дискриминации, а также изменить образец договора и коммерческую политику.
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