19 сентября 2024

Депутат из ХМАО отказался от мандата после конфликта с мэром. Инсайд

В ХМАО депутат Назарян, занимавшийся патриотикой, сложил полномочия
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат думы Мегиона Сергей Назарян сложил полномочия
Депутат думы Мегиона Сергей Назарян сложил полномочия Фото:

Депутат городской думы Мегиона Сергей Назарян, занимающийся патриотическим воспитанием детей, сложил полномочия. Источники URA.RU в политическом истеблишменте города называют причиной отказа от мандата испортившиеся отношения с мэром Алексеем Петриченко.

«Говорят, что градоначальник игнорировал все жалобы Назаряна, якобы даже не отвечал на звонки. После того, как Назарян написал заявление о сложении полномочий, никто не стал его удерживать. Лишение мандата может ударить и по секции экс-депутата. Местные предрекают передел рынка патриотических НКО в городе — с отставкой Назаряна у его спортивно-патриотического клуба „Витязь“ могут начаться проблемы», — отмечает инсайдер.

Назарян в телефонном разговоре с журналистом подтвердил отставку, однако отказался комментировать причину. В администрацию города направлен запрос. Ответ ожидается.

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Депутат городской думы Мегиона Сергей Назарян, занимающийся патриотическим воспитанием детей, сложил полномочия. Источники URA.RU в политическом истеблишменте города называют причиной отказа от мандата испортившиеся отношения с мэром Алексеем Петриченко. «Говорят, что градоначальник игнорировал все жалобы Назаряна, якобы даже не отвечал на звонки. После того, как Назарян написал заявление о сложении полномочий, никто не стал его удерживать. Лишение мандата может ударить и по секции экс-депутата. Местные предрекают передел рынка патриотических НКО в городе — с отставкой Назаряна у его спортивно-патриотического клуба „Витязь“ могут начаться проблемы», — отмечает инсайдер. Назарян в телефонном разговоре с журналистом подтвердил отставку, однако отказался комментировать причину. В администрацию города направлен запрос. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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