Депутат городской думы Мегиона Сергей Назарян, занимающийся патриотическим воспитанием детей, сложил полномочия. Источники URA.RU в политическом истеблишменте города называют причиной отказа от мандата испортившиеся отношения с мэром Алексеем Петриченко.
«Говорят, что градоначальник игнорировал все жалобы Назаряна, якобы даже не отвечал на звонки. После того, как Назарян написал заявление о сложении полномочий, никто не стал его удерживать. Лишение мандата может ударить и по секции экс-депутата. Местные предрекают передел рынка патриотических НКО в городе — с отставкой Назаряна у его спортивно-патриотического клуба „Витязь“ могут начаться проблемы», — отмечает инсайдер.
Назарян в телефонном разговоре с журналистом подтвердил отставку, однако отказался комментировать причину. В администрацию города направлен запрос. Ответ ожидается.
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