19 сентября 2024

В ХМАО прокуратура требует зачисток в учреждении, где работает брат мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура провела проверку спортшколы, где работает брат мэра Мегиона
Прокуратура провела проверку спортшколы, где работает брат мэра Мегиона Фото:

Прокуратура Мегиона требует от властей наказать виновных, допустивших нарушения в МАУ «Вымпел», где работает брат мэра Алексея Петриченко Антон. Депутат городской думы Виктор Макаров сообщил в надзорное ведомство о фактах коррупции, о которых ему стало известно, и в ответ прокуратура направила в мэрию представление. Об этом URA.RU рассказал сам Макаров, передав в редакцию документы.

«В результате проведенной проверки доводы обращения нашли свое подтверждение, в деятельности муниципального учреждения установлены нарушения федерального законодательства. Кроме этого, установлены нарушения в Управление физической культуры и спорта администрации города в части отсутствия надлежащего контроля за деятельностью спортивной школы», — указано в ответе прокуратуры депутату.

Макаров также предоставил копию обращения, в котором сообщил о растрате и «левых» договорах аренды в МАУ «Вымпел», где родственник градоначальника был директором, а затем стал заведующим. В пресс-службу прокуратуры и администрацию города направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Мегиона Сергей Назарян сложил полномочия. Источники утверждают, что причиной стали разногласия с мэром.

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Прокуратура Мегиона требует от властей наказать виновных, допустивших нарушения в МАУ «Вымпел», где работает брат мэра Алексея Петриченко Антон. Депутат городской думы Виктор Макаров сообщил в надзорное ведомство о фактах коррупции, о которых ему стало известно, и в ответ прокуратура направила в мэрию представление. Об этом URA.RU рассказал сам Макаров, передав в редакцию документы. «В результате проведенной проверки доводы обращения нашли свое подтверждение, в деятельности муниципального учреждения установлены нарушения федерального законодательства. Кроме этого, установлены нарушения в Управление физической культуры и спорта администрации города в части отсутствия надлежащего контроля за деятельностью спортивной школы», — указано в ответе прокуратуры депутату. Макаров также предоставил копию обращения, в котором сообщил о растрате и «левых» договорах аренды в МАУ «Вымпел», где родственник градоначальника был директором, а затем стал заведующим. В пресс-службу прокуратуры и администрацию города направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что депутат думы Мегиона Сергей Назарян сложил полномочия. Источники утверждают, что причиной стали разногласия с мэром.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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