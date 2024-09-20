Полицейские ночью обнаружили потерявшуюся в Челябинске девочку-подростка

Девочка пропала 20 сентября (архивное фото)
Полицейские нашли пропавшую 20 сентября в Курчатовском районе Челябинска 17-летнюю Василису С. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Пропавшая девушка ночью найдена сотрудниками полиции в Советском районе Челябинска. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Василиса С. пропала в пятницу, рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». О местонахождении 17-летней девушки не было ничего известно почти сутки.
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