20 сентября 2024

Полицейские ночью обнаружили потерявшуюся в Челябинске девочку-подростка

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Октябрь в городе. Челябинск, ребенок, сквер, алое поле, подросток, парк, девочка, школьница, спина ребенка
Девочка пропала 20 сентября (архивное фото) Фото:

Полицейские нашли пропавшую 20 сентября в Курчатовском районе Челябинска 17-летнюю Василису С. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Пропавшая девушка ночью найдена сотрудниками полиции в Советском районе Челябинска. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Василиса С. пропала в пятницу, рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». О местонахождении 17-летней девушки не было ничего известно почти сутки.

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Полицейские нашли пропавшую 20 сентября в Курчатовском районе Челябинска 17-летнюю Василису С. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Пропавшая девушка ночью найдена сотрудниками полиции в Советском районе Челябинска. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Василиса С. пропала в пятницу, рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». О местонахождении 17-летней девушки не было ничего известно почти сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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