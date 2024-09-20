Полицейские ночью обнаружили потерявшуюся в Челябинске девочку-подростка

21 сентября 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Девочка пропала 20 сентября (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полицейские нашли пропавшую 20 сентября в Курчатовском районе Челябинска 17-летнюю Василису С. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Пропавшая девушка ночью найдена сотрудниками полиции в Советском районе Челябинска. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Василиса С. пропала в пятницу, рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». О местонахождении 17-летней девушки не было ничего известно почти сутки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полицейские нашли пропавшую 20 сентября в Курчатовском районе Челябинска 17-летнюю Василису С. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Пропавшая девушка ночью найдена сотрудниками полиции в Советском районе Челябинска. Противоправных действий в отношении нее не совершалось», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Василиса С. пропала в пятницу, рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт». О местонахождении 17-летней девушки не было ничего известно почти сутки.