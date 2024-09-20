В Челябинске разыскивают девушку-подростка. Фото

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На девушке были черные кроссовки, синие джинсы и белая футболка
На девушке были черные кроссовки, синие джинсы и белая футболка Фото:

В Курчатовском районе Челябинска разыскивают девушку-подростка Василису Савинову. Как 20 сентября рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», 17-летняя Савинова пропала в пятницу.

«Василиса Савинова, 17 лет. С 20 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — заявили в отряде.

Рост девушки составляет 160 см, имеет нормальное телосложение. Волосы у потерявшейся светло-русые, а глаза зеленые. Василиса была одета в белую футболку, светло-синие джинсы и черные кроссовки.

Василиса Савинова пропала из Курчатовского района Челябинска
Василиса Савинова пропала из Курчатовского района Челябинска
Фото:

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В Курчатовском районе Челябинска разыскивают девушку-подростка Василису Савинову. Как 20 сентября рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», 17-летняя Савинова пропала в пятницу. «Василиса Савинова, 17 лет. С 20 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — заявили в отряде. Рост девушки составляет 160 см, имеет нормальное телосложение. Волосы у потерявшейся светло-русые, а глаза зеленые. Василиса была одета в белую футболку, светло-синие джинсы и черные кроссовки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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