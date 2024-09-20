На девушке были черные кроссовки, синие джинсы и белая футболка
В Курчатовском районе Челябинска разыскивают девушку-подростка Василису Савинову. Как 20 сентября рассказали в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт», 17-летняя Савинова пропала в пятницу.
«Василиса Савинова, 17 лет. С 20 сентября 2024 года ее местонахождение неизвестно», — заявили в отряде.
Рост девушки составляет 160 см, имеет нормальное телосложение. Волосы у потерявшейся светло-русые, а глаза зеленые. Василиса была одета в белую футболку, светло-синие джинсы и черные кроссовки.
Василиса Савинова пропала из Курчатовского района Челябинска
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