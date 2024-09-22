Певец Григорий Лепс приехал в Екатеринбург, чтобы провести два концерта. Первый из них с шумом отгремел в ККТ «Космос» 22 сентября, второе выступление пройдет уже на следующий день — 23 сентября. Видео с концерта музыкант опубликовал в своих соцсетях.
«Екатеринбург! Первый концерт удался! Огромное спасибо всем и каждому! Второй концерт завтра, 23.09, на том же месте в 19:00», — написал Лепс в своем telegram-канале.
На концерте он исполнил свои знаменитые хиты, включая песни «Аминь» и «Я тебе не верю». Помимо этого, вместе с залом он исполнил композицию «Я счастливый».
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