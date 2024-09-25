В здании суда Калифорнии прогремел взрыв

Полицейские заявили об одном задержанном
В калифорнийском здании суда прогремел взрыв, пострадали минимум два человека. Об этом заявил шериф округа Санта-Барбара.
«У нас два сообщения о ранениях, которые не представляют угрозу жизни», — написал шериф в соцсети X. Он также заявил, что после взрыва один подозреваемый был задержан.
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