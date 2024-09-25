В здании суда Калифорнии прогремел взрыв

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Полицейские заявили об одном задержанном
Полицейские заявили об одном задержанном Фото:

В калифорнийском здании суда прогремел взрыв, пострадали минимум два человека. Об этом заявил шериф округа Санта-Барбара.

«У нас два сообщения о ранениях, которые не представляют угрозу жизни», — написал шериф в соцсети X. Он также заявил, что после взрыва один подозреваемый был задержан.

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В калифорнийском здании суда прогремел взрыв, пострадали минимум два человека. Об этом заявил шериф округа Санта-Барбара. «У нас два сообщения о ранениях, которые не представляют угрозу жизни», — написал шериф в соцсети X. Он также заявил, что после взрыва один подозреваемый был задержан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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