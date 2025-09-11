В США раскрыли деталь, которая могла спасти сторонника Трампа от смерти

На мероприятии в Университете долины Юты, где был смертельно ранен американский активист Чарли Кирк, организаторы не обеспечили стандартные меры безопасности, такие как металлодетекторы и проверка личных вещей. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на очевидцев события. По данным телеканала, проверка билетов также не проводилась, несмотря на массовый характер встречи.
«На мероприятии не было металлоискателей, и никто не проверял сумки, что, по словам Дечен, вызвало у него недоумение», — говорится в сообщении CNN. По словам одного из очевидцев, сотрудники университета не ограничивали проход участников и не следили за содержимым их вещей.
Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в шею в ходе крупного публичного мероприятия, организованного на территории образовательного учреждения. По словам очевидцев, в момент происшествия поблизости не находилось сотрудников полиции и представителей служб безопасности.
Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось — Кирк скончался от полученных ранений. В администрации Университета долины Юты сообщили, что предполагаемый нападавший до сих пор не задержан, а следственные мероприятия продолжаются. Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о гибели общественного деятеля и выразил соболезнования родственникам Кирка.
