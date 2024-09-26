Для челябинцев на выходных проведут «Октоберфест» и обряд по исполнению мечт. Афиша

27 сентября 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Исполнить мечту челябинцам предлагают с помощью магии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске в выходные, 28 и 29 сентября, пройдут литературный и спортивные фестивали, семейный праздник и несколько вечеринок, посвященных «Октоберфесту». Жители смогут воплотить свои мечты с помощью обряда, а также увидеть, как менялись танцы, начиная со средневековья. О том, где будут возвращать лето, проведут дегустацию крафтовых напитков и сыграют в дворовые игры — в материале URA.RU. На выходных пройдут литературный форум, фестиваль и семейный праздник Литературный форум «Рыжийфест» будет проходить с 27 по 29 сентября в Центре международной торговли. В рамках мероприятия запланированы встречи с авторами, среди которых Леонид Юзефович и Виктор Ремизов. 28 сентября пройдут презентации новых книжных изданий от ведущих блогеров. Заключительный день форума, 29 сентября, будет посвящен жанру Young Adult и обсуждению феномена «прозы тридцатилетних», включая паблик-ток с участием авторов. Это бесплатно. Соревнования по ходьбе пройдут для челябинцев от 50 до 74 лет и более Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Спортивный фестиваль «Здоровое поколение» состоится 28 сентября в парке имени Гагарина. Главным на мероприятии станут соревнования по северной ходьбе. Принять участие могут любители и профессионалы в возрасте от 50 до 74 лет и более. Также будет организован мастер-класс по технике ходьбы, полевая кухня, конкурсы и призы. Семейный праздник «Золотые годы» пройдет в парке «Сад Победы» 28 сентября. Челябинцев ожидают различные активности, включая мастер-классы, уличные игры, конкурсы с призами, викторину и музыкальные выступления. Вход свободный. Тематические вечеринки и «Окторберфест» Вновь окунуться в лето предлагают на музыкальной вечеринке с диджеями Фото: Размик Закарян © URA.RU В комплексе «Галактика развлечений» пройдет вечеринка, которая вернет челябинцев назад в лето. На площадке выступят три диджея — Prestige, Miroshkin, Lenssa. Также на сцене появятся артисты Afrodishka и Yushii. Стоимость посещения — от 400 рублей. Кафе «Тайное Сообщество» 28 сентября устраивает сакральную вечеринку, на которой будут проводить обряд на исполнение любого желания. За музыкальную часть мероприятия будет отвечать два диджея. Вход свободный. В ресторане «Максимилианс» в субботу, 28 сентября продолжат отмечать фестиваль «Октоберфест», на котором состоится второй тур выбора Короля и Королевы вечеринок. Стоимость за вход — 350 рублей. Закрытие феста запланировано 5 октября. Ресторан Paulaner Brauhaus также проводит «Окторберфест», однако 28 сентября там станет завершающим. В программе мероприятия — концерт кавер-группы Rock Is и ведущий Нурадиль Кудайберген. Стоимость — 250 рублей. На «Белом рынке» «Октобердей» утроят 28 сентября. Там проведут дегустацию крафтовых напитков, квиз и игру «бир-понг». Вечер завершиться концертом группы Play и Dj Troitski. Стоимость дегустации — 500 рублей. Танцевальное шоу покажут воспитанники театра танца «Академия изящных искусств» и студентами института культуры Фото: Размик Закарян © URA.RU Историческое танцевальное представление «History Secret» пройдет 29 сентября в учебном театре «Дебют». Зрители смогут увидеть, как менялись танцевальные стили, начиная от средневековья и заканчивая современностью. В рамках шоу будут представлены особенности этикета, правила поведения и методы воспитания различных исторических периодов. Билеты доступны по цене 400 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске в выходные, 28 и 29 сентября, пройдут литературный и спортивные фестивали, семейный праздник и несколько вечеринок, посвященных «Октоберфесту». Жители смогут воплотить свои мечты с помощью обряда, а также увидеть, как менялись танцы, начиная со средневековья. О том, где будут возвращать лето, проведут дегустацию крафтовых напитков и сыграют в дворовые игры — в материале URA.RU. Литературный форум «Рыжийфест» будет проходить с 27 по 29 сентября в Центре международной торговли. В рамках мероприятия запланированы встречи с авторами, среди которых Леонид Юзефович и Виктор Ремизов. 28 сентября пройдут презентации новых книжных изданий от ведущих блогеров. Заключительный день форума, 29 сентября, будет посвящен жанру Young Adult и обсуждению феномена «прозы тридцатилетних», включая паблик-ток с участием авторов. Это бесплатно. Спортивный фестиваль «Здоровое поколение» состоится 28 сентября в парке имени Гагарина. Главным на мероприятии станут соревнования по северной ходьбе. Принять участие могут любители и профессионалы в возрасте от 50 до 74 лет и более. Также будет организован мастер-класс по технике ходьбы, полевая кухня, конкурсы и призы. Семейный праздник «Золотые годы» пройдет в парке «Сад Победы» 28 сентября. Челябинцев ожидают различные активности, включая мастер-классы, уличные игры, конкурсы с призами, викторину и музыкальные выступления. Вход свободный. В комплексе «Галактика развлечений» пройдет вечеринка, которая вернет челябинцев назад в лето. На площадке выступят три диджея — Prestige, Miroshkin, Lenssa. Также на сцене появятся артисты Afrodishka и Yushii. Стоимость посещения — от 400 рублей. Кафе «Тайное Сообщество» 28 сентября устраивает сакральную вечеринку, на которой будут проводить обряд на исполнение любого желания. За музыкальную часть мероприятия будет отвечать два диджея. Вход свободный. В ресторане «Максимилианс» в субботу, 28 сентября продолжат отмечать фестиваль «Октоберфест», на котором состоится второй тур выбора Короля и Королевы вечеринок. Стоимость за вход — 350 рублей. Закрытие феста запланировано 5 октября. Ресторан Paulaner Brauhaus также проводит «Окторберфест», однако 28 сентября там станет завершающим. В программе мероприятия — концерт кавер-группы Rock Is и ведущий Нурадиль Кудайберген. Стоимость — 250 рублей. На «Белом рынке» «Октобердей» утроят 28 сентября. Там проведут дегустацию крафтовых напитков, квиз и игру «бир-понг». Вечер завершиться концертом группы Play и Dj Troitski. Стоимость дегустации — 500 рублей. Историческое танцевальное представление «History Secret» пройдет 29 сентября в учебном театре «Дебют». Зрители смогут увидеть, как менялись танцевальные стили, начиная от средневековья и заканчивая современностью. В рамках шоу будут представлены особенности этикета, правила поведения и методы воспитания различных исторических периодов. Билеты доступны по цене 400 рублей.