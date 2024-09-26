26 сентября 2024

Свердловчане пожаловались на воду, похожую на нефть с песком. Видео

В Первоуральске из крана пошла черная вода с песком и камнями
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам местных жителей, такая вода идет в домах на разных улицах города
По словам местных жителей, такая вода идет в домах на разных улицах города Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) жители дома на улице Ленина ужаснулись видом холодной воды. Вместо прозрачной жидкости из крана потекла черная вода с примесями песка и камней. Видео они опубликовали в соцсетях.

«Спасибо за то, что хотя бы дали холодную воду на Ленина, 17А. Но вместо прозрачной жидкости из крана бежит нефть с камнями и песком. Куда это годится?» — написали жители в группе «[PVK] Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к публикации другие горожане также поделились роликами с черной и коричневой водой из-под крана. На опубликованных кадрах заметно, что цвет воды не меняется даже после пролива.

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В Первоуральске (Свердловская область) жители дома на улице Ленина ужаснулись видом холодной воды. Вместо прозрачной жидкости из крана потекла черная вода с примесями песка и камней. Видео они опубликовали в соцсетях. «Спасибо за то, что хотя бы дали холодную воду на Ленина, 17А. Но вместо прозрачной жидкости из крана бежит нефть с камнями и песком. Куда это годится?» — написали жители в группе «[PVK] Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к публикации другие горожане также поделились роликами с черной и коричневой водой из-под крана. На опубликованных кадрах заметно, что цвет воды не меняется даже после пролива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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