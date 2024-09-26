В Первоуральске (Свердловская область) жители дома на улице Ленина ужаснулись видом холодной воды. Вместо прозрачной жидкости из крана потекла черная вода с примесями песка и камней. Видео они опубликовали в соцсетях.
«Спасибо за то, что хотя бы дали холодную воду на Ленина, 17А. Но вместо прозрачной жидкости из крана бежит нефть с камнями и песком. Куда это годится?» — написали жители в группе «[PVK] Первоуральск» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях к публикации другие горожане также поделились роликами с черной и коричневой водой из-под крана. На опубликованных кадрах заметно, что цвет воды не меняется даже после пролива.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!