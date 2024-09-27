Ливанские эксперты рассказали, почему на самом деле взрывались пейджеры

CNN: детонация пейджеров в Ливане произошла из-за заминированных аккумуляторов

27 сентября 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Взрывчатку прятали внутри батареи пейджеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам шиитского движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на сотрудников ливанской службы безопасности. «Израиль осуществил часть своей атаки против „Хезболлы“, спрятав взрывчатку внутри батарей пейджеров, ввезенных в Ливан. По словам двух высокопоставленных сотрудников ливанских служб безопасности, технология была настолько продвинутой, что ее было практически невозможно обнаружить», — сообщает CNN. Однако сами источники не сообщают, как именно специалисты проверяли устройства перед ввозом в страну. Второй эксперт рассказал, что проверил один из пейджеров и заметил его контролируемый взрыв. Он заявил, что взрывчатку «вшили» в батарею таким образом, что заметить ее там было невозможно. Крупную кибератаку по всему Ливану Израиль устроил 17 сентября. В результате масштабного теракта ранены и убиты более 500 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам шиитского движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на сотрудников ливанской службы безопасности. «Израиль осуществил часть своей атаки против „Хезболлы“, спрятав взрывчатку внутри батарей пейджеров, ввезенных в Ливан. По словам двух высокопоставленных сотрудников ливанских служб безопасности, технология была настолько продвинутой, что ее было практически невозможно обнаружить», — сообщает CNN. Однако сами источники не сообщают, как именно специалисты проверяли устройства перед ввозом в страну. Второй эксперт рассказал, что проверил один из пейджеров и заметил его контролируемый взрыв. Он заявил, что взрывчатку «вшили» в батарею таким образом, что заметить ее там было невозможно. Крупную кибератаку по всему Ливану Израиль устроил 17 сентября. В результате масштабного теракта ранены и убиты более 500 человек.