Ливанские эксперты рассказали, почему на самом деле взрывались пейджеры

CNN: детонация пейджеров в Ливане произошла из-за заминированных аккумуляторов
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Взрывчатку прятали внутри батареи пейджеров Фото:

Серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам шиитского движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на сотрудников ливанской службы безопасности.

«Израиль осуществил часть своей атаки против „Хезболлы“, спрятав взрывчатку внутри батарей пейджеров, ввезенных в Ливан. По словам двух высокопоставленных сотрудников ливанских служб безопасности, технология была настолько продвинутой, что ее было практически невозможно обнаружить», — сообщает CNN. Однако сами источники не сообщают, как именно специалисты проверяли устройства перед ввозом в страну.

Второй эксперт рассказал, что проверил один из пейджеров и заметил его контролируемый взрыв. Он заявил, что взрывчатку «вшили» в батарею таким образом, что заметить ее там было невозможно.

Крупную кибератаку по всему Ливану Израиль устроил 17 сентября. В результате масштабного теракта ранены и убиты более 500 человек.

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Серия взрывов пейджеров, которые принадлежали членам шиитского движения «Хезболла», произошла из-за заминированных аккумуляторов. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на сотрудников ливанской службы безопасности. «Израиль осуществил часть своей атаки против „Хезболлы“, спрятав взрывчатку внутри батарей пейджеров, ввезенных в Ливан. По словам двух высокопоставленных сотрудников ливанских служб безопасности, технология была настолько продвинутой, что ее было практически невозможно обнаружить», — сообщает CNN. Однако сами источники не сообщают, как именно специалисты проверяли устройства перед ввозом в страну. Второй эксперт рассказал, что проверил один из пейджеров и заметил его контролируемый взрыв. Он заявил, что взрывчатку «вшили» в батарею таким образом, что заметить ее там было невозможно. Крупную кибератаку по всему Ливану Израиль устроил 17 сентября. В результате масштабного теракта ранены и убиты более 500 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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