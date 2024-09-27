В России думают, как противодействовать незаконной миграции

Володин: в Госдуму планируют внести законы о противодействии незаконной миграции
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Законопроекты о пресечении незаконной миграции могут планируют внести в Госдуму 1 октября, заявил Володин
Законопроекты о пресечении незаконной миграции могут планируют внести в Госдуму 1 октября, заявил Володин Фото:

Комиссия Госдумы по миграционной политике подготовила пять законопроектов для борьбы с нелегальной миграцией, которые будут представлены на рассмотрение парламента 1 октября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируется внести в Госдуму во вторник», — отметил Володин в беседе с журналистами. Он уточнил, что обсуждение инициатив депутаты начнут уже в октябре.

Законопроекты включают меры, направленные на ужесточение ответственности за организацию и участие в нелегальной миграции. В частности, предусматривается усиление наказаний за преступления, совершенные лицами, находящимися в России незаконно, и введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, способствующих нелегальной миграции.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат слежку за нелегальными мигрантами. Правительство начало разработку новых мер слежения за иностранными гражданами, которые находятся в стране без соответствующего разрешения. Для миграционного учета хотят использовать систему распознавания лиц, технологии проверки документов на подлинность, сбор отпечатков пальцев и реестры мигрантов. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

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Комиссия Госдумы по миграционной политике подготовила пять законопроектов для борьбы с нелегальной миграцией, которые будут представлены на рассмотрение парламента 1 октября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Законопроекты о пресечении незаконной миграции планируется внести в Госдуму во вторник», — отметил Володин в беседе с журналистами. Он уточнил, что обсуждение инициатив депутаты начнут уже в октябре. Законопроекты включают меры, направленные на ужесточение ответственности за организацию и участие в нелегальной миграции. В частности, предусматривается усиление наказаний за преступления, совершенные лицами, находящимися в России незаконно, и введение внесудебной блокировки интернет-ресурсов, способствующих нелегальной миграции. Ранее сообщалось, что в России ужесточат слежку за нелегальными мигрантами. Правительство начало разработку новых мер слежения за иностранными гражданами, которые находятся в стране без соответствующего разрешения. Для миграционного учета хотят использовать систему распознавания лиц, технологии проверки документов на подлинность, сбор отпечатков пальцев и реестры мигрантов. Подробнее об этом — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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