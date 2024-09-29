29 сентября 2024

СК показал кадры с последствиями атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске

© Служба новостей «URA.RU»
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Следком проведет экспертизу обломков дрона, ударившего по дому в Курске
Следком проведет экспертизу обломков дрона, ударившего по дому в Курске Фото:

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ обнародовало видеозаписи с места удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Курске. По данным пресс-службы ведомства, беспилотник врезался в здание на улице Ленина.

В результате атаки дом получил значительные повреждения: выбиты стёкла, разрушены части фасада. «ВСУ осуществили целенаправленную атаку с помощью БПЛА на российский город», — отметили в Следственном комитете.

Следователи изымают осколки и части дрона для исследования его типа и происхождения. Материалы будут направлены на экспертизу для установления всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.

29 сентября беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому на Красной площади в Курске. Инцидент произошел утром. Губернатор Курской области Алексей Смирнов показал, как сейчас выглядит разрушенный ударом украинского дрона дом. Кадры поврежденной жилой многоэтажки — в фоторепортаже URA.RU.

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Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ обнародовало видеозаписи с места удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Курске. По данным пресс-службы ведомства, беспилотник врезался в здание на улице Ленина. В результате атаки дом получил значительные повреждения: выбиты стёкла, разрушены части фасада. «ВСУ осуществили целенаправленную атаку с помощью БПЛА на российский город», — отметили в Следственном комитете. Следователи изымают осколки и части дрона для исследования его типа и происхождения. Материалы будут направлены на экспертизу для установления всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве. 29 сентября беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому на Красной площади в Курске. Инцидент произошел утром. Губернатор Курской области Алексей Смирнов показал, как сейчас выглядит разрушенный ударом украинского дрона дом. Кадры поврежденной жилой многоэтажки — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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