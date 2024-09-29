СК показал кадры с последствиями атаки беспилотника ВСУ на жилой дом в Курске

Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ обнародовало видеозаписи с места удара беспилотника ВСУ по жилому дому в Курске. По данным пресс-службы ведомства, беспилотник врезался в здание на улице Ленина.
В результате атаки дом получил значительные повреждения: выбиты стёкла, разрушены части фасада. «ВСУ осуществили целенаправленную атаку с помощью БПЛА на российский город», — отметили в Следственном комитете.
Следователи изымают осколки и части дрона для исследования его типа и происхождения. Материалы будут направлены на экспертизу для установления всех обстоятельств произошедшего, уточнили в ведомстве.
29 сентября беспилотник ВСУ ударил по многоквартирному дому на Красной площади в Курске. Инцидент произошел утром. Губернатор Курской области Алексей Смирнов показал, как сейчас выглядит разрушенный ударом украинского дрона дом. Кадры поврежденной жилой многоэтажки — в фоторепортаже URA.RU.
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