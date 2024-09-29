МИД ОАЭ: самолет Судана атаковал резиденцию главы эмиратской дипмиссии

О жертвах среди дипломатов ОАЭ не сообщается
Самолет ВВС Судана ударил по резиденции главы эмиратской дипмиссии в Хартуме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ОАЭ.
«ОАЭ решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме, атакованную самолетом суданской армии», — сказано в заявлении ведомства. Согласно заявлению МИД страны, суданская армия должна понести ответственность за такой поступок, ведь атака ВВС привела к повреждению здания, где работают дипломаты.
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