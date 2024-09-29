29 сентября 2024

МИД ОАЭ: самолет Судана атаковал резиденцию главы эмиратской дипмиссии

© Служба новостей «URA.RU»
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О жертвах среди дипломатов ОАЭ не сообщается
О жертвах среди дипломатов ОАЭ не сообщается Фото:

Самолет ВВС Судана ударил по резиденции главы эмиратской дипмиссии в Хартуме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ОАЭ.

«ОАЭ решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме, атакованную самолетом суданской армии», — сказано в заявлении ведомства. Согласно заявлению МИД страны, суданская армия должна понести ответственность за такой поступок, ведь атака ВВС привела к повреждению здания, где работают дипломаты.

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Самолет ВВС Судана ударил по резиденции главы эмиратской дипмиссии в Хартуме. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел ОАЭ. «ОАЭ решительно осуждают жестокое нападение на резиденцию руководителя эмиратской миссии в Хартуме, атакованную самолетом суданской армии», — сказано в заявлении ведомства. Согласно заявлению МИД страны, суданская армия должна понести ответственность за такой поступок, ведь атака ВВС привела к повреждению здания, где работают дипломаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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