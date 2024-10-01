Мэр Екатеринбурга доверил любимый проект чиновнице с «тунгусовским» прошлым

Дендропарками Екатеринбурга будет руководить Наталья Змеева

02 октября 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов уделяет дендрариям особое внимание Фото: Размик Закарян © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сменил директора МБУ «Дендрологический парк-выставка». Руководителем учреждения назначена Наталья Змеева, рассказал URA.RU источник и подтвердила сама Змеева. «Мне поступило предложение, я согласилась, решила, почему бы и не попробовать. Я руководила разными учреждениями, знаю, что это такое», — поделилась Змеева. Она будет отвечать за две площадки — на улицах 8 Марта и Первомайской. Ранее URA.RU рассказывало, какое личное внимание им уделяет Орлов и как он раздражался из-за недостаточно активной работы прежнего руководителя — Светланы Раскостовой. По задумке Орлова, городские дендрарии должны не только быть красивыми местами для прогулок, но и менять поход к озеленению всего Екатеринбурга, внедрять инновации. До перехода в МБУ Змеева работала заместителем главы Академического района по экономике. Наибольшую известность она получила в статусе руководителя областного МФЦ. Змеева возглавила эту структуру в 2017-м, когда контроль над финансовыми потоками устанавливал тогдашний вице-губернатор Владимир Тунгусов, долгое время считавшийся «серым кардиналом» екатеринбургской власти. В 2020-м, через два года после скандальной отставки Тунгусова (из-за его конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым), Змеева покинула структуру — по инициативе замгубернатора Олега Чемезова (сейчас вице-губернатор), который хотел видеть на месте Змеевой своего человека. Перестановку сопровождал скандал: работники МФЦ публично просили сохранить начальника. Впоследствии Змееву перестали ассоциировать лишь с Тунгусовым. Считалось, что за годы работы в «области» Змеева сумела доказать фронтменам правительства (в том числе Орлову, бывшему тогда первым замгубернатора), что, во-первых, является эффективным менеджером, во-вторых, в целом лояльна действующей Системе. И в мае 2021-го Орлов хотел сделать Змееву директором ЦПКиО им. Маяковского. Но в последний момент назначение сорвалось. По некоторым данным, Змеева искала новую работу несколько месяцев, были варианты и в городской администрации, но не сложилось. Один из собеседников URA.RU в муниципальной власти убежден, что не обошлось без участия Тунгусова, у которого с Орловым приятельские отношения (они соседи по элитному поселку) и который, по слухам, не утратил интерес к общественно-политическим процессам в городе и регионе. Согласно одной версии, Тунгусов мог напрямую обратиться к Орлову с просьбой дать Змеевой новую работу. По другой, якобы не обошлось без участия Евгения Гурарий — помощника уральского полпреда президента, в 2010-х работавшего у Тунгусова, — и его жены Анны, спикера думы, которая добивается финансирования для дендропарка на Первомайской. Впрочем, Анна Гурарий эти предположения в беседе с корреспондентом опровергла, отметив, что участвует в судьбе площадки лишь по линии предоставления бюджетов (причем небезуспешно). А Наталья Змеева от комментариев конкретно по этому вопросу воздержалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сменил директора МБУ «Дендрологический парк-выставка». Руководителем учреждения назначена Наталья Змеева, рассказал URA.RU источник и подтвердила сама Змеева. «Мне поступило предложение, я согласилась, решила, почему бы и не попробовать. Я руководила разными учреждениями, знаю, что это такое», — поделилась Змеева. Она будет отвечать за две площадки — на улицах 8 Марта и Первомайской. Ранее URA.RU рассказывало, какое личное внимание им уделяет Орлов и как он раздражался из-за недостаточно активной работы прежнего руководителя — Светланы Раскостовой. По задумке Орлова, городские дендрарии должны не только быть красивыми местами для прогулок, но и менять поход к озеленению всего Екатеринбурга, внедрять инновации. До перехода в МБУ Змеева работала заместителем главы Академического района по экономике. Наибольшую известность она получила в статусе руководителя областного МФЦ. Змеева возглавила эту структуру в 2017-м, когда контроль над финансовыми потоками устанавливал тогдашний вице-губернатор Владимир Тунгусов, долгое время считавшийся «серым кардиналом» екатеринбургской власти. В 2020-м, через два года после скандальной отставки Тунгусова (из-за его конфликта с главой региона Евгением Куйвашевым), Змеева покинула структуру — по инициативе замгубернатора Олега Чемезова (сейчас вице-губернатор), который хотел видеть на месте Змеевой своего человека. Перестановку сопровождал скандал: работники МФЦ публично просили сохранить начальника. Впоследствии Змееву перестали ассоциировать лишь с Тунгусовым. Считалось, что за годы работы в «области» Змеева сумела доказать фронтменам правительства (в том числе Орлову, бывшему тогда первым замгубернатора), что, во-первых, является эффективным менеджером, во-вторых, в целом лояльна действующей Системе. И в мае 2021-го Орлов хотел сделать Змееву директором ЦПКиО им. Маяковского. Но в последний момент назначение сорвалось. По некоторым данным, Змеева искала новую работу несколько месяцев, были варианты и в городской администрации, но не сложилось. Один из собеседников URA.RU в муниципальной власти убежден, что не обошлось без участия Тунгусова, у которого с Орловым приятельские отношения (они соседи по элитному поселку) и который, по слухам, не утратил интерес к общественно-политическим процессам в городе и регионе. Согласно одной версии, Тунгусов мог напрямую обратиться к Орлову с просьбой дать Змеевой новую работу. По другой, якобы не обошлось без участия Евгения Гурарий — помощника уральского полпреда президента, в 2010-х работавшего у Тунгусова, — и его жены Анны, спикера думы, которая добивается финансирования для дендропарка на Первомайской. Впрочем, Анна Гурарий эти предположения в беседе с корреспондентом опровергла, отметив, что участвует в судьбе площадки лишь по линии предоставления бюджетов (причем небезуспешно). А Наталья Змеева от комментариев конкретно по этому вопросу воздержалась.