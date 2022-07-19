Мэр доверил чиновнице 300-летие Екатеринбурга — и сразу пожалел

От Орлова досталось и заму, сэкономившему на цветах у администрации

19 июля 2022 в 22:43 Размер текста - 17 +

Последуют ли от Алексея Орлова какие-либо кадровые решения, пока неясно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов показал, какие люди нужны ему в команду. Демонстрация вышла болезненной. Журналисты, приглашенные на прогулку Орлова по дендропарку на ул. Первомайская, могли стать свидетелями, как за полчаса мэр разочаровывается в менеджере, которому он прямо перед этим доверил важную миссию по обустройству центра города к 300-летию. Под горячую руку попал и зам Орлова Алексей Бубнов — за то, что испортил красивую задумку. «Тамара Алиевна, полчаса назад я историческое постановление подписал — о передаче дендропарка в ведение комитета благоустройства», — объявил в самом начале Орлов начальнице комитета Тамаре Благодатковой. Задумку он транслировал еще 30 апреля — на субботнике в другом дендрарии, на ул. 8 Марта. Обе площадки входят в состав МБУ «Дендропарк». Структуру с середины нулевых возглавляет Тамара Раскостова. При Алексее Орлове у Татьяны Раскостовой иное положение: ей доверили важную миссию Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга Прежде она подчинялась комитету по экологии и, как считается, была на обочине внимания предыдущих руководителей. Орлов счел это недоразумением. По его мнению, дендрарий должен управляться эффективно, под пристальным контролем, поскольку несет важнейшую функцию — приятного озеленения всего города. Раскостова сходу начала знакомить Орлова с редчайшими видами деревьев: «Уникальная у нас [60-летняя] рябина золотистая. Самый старый экземпляр в Екатеринбурге. Никто больше не может похвастаться…» Орлов перебил: «Понятно. А где у нас еще такие рябины растут?» «Нигде», — ответила директор. «Хорошо, она [рябина] у нас на территории парка растет. А чуть более агрессивная среда, и не факт, что будет расти. Наша-то задача — озеленением города заниматься. Эту функцию дендропарк должен выполнять» — подытожил Орлов. Визит в парк длился полчаса. Затем Орлов поехал на Метеогорку Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга Затем делегация подошла к цветам. И мэр, слушая про особенности разных видов растений, снова не удержался напомнить, что парк не должен замыкаться в себе. «Вы городу [свои цветы] должны предлагать. От вас зависит, как центр будет выглядеть. Потому что идея какая: с ранней весны и до осени все должно цвести», — с тактично скрываемым раздражением еще раз проговорил он. Эту же установку Орлов повторит позднее, явно не удовлетворяясь докладом. «[Ваша задача] в том, чтобы заниматься сорторазведением, районированием [растений]. Вот вы говорите, пять лет простояло [в парке дерево]. Давайте будем внедрять в других парковых зонах. У вас благоустройство [всего Екатеринбурга] — ключевая роль. „Зеленстрой“ и „Дендропарк“», — подчеркнул мэр. Раскостова поспешила заверить, что поняла мысль: «Мы сейчас [под новым кураторством] развернемся». «Я тоже надеюсь на это», — прокомментировал Орлов. Новость по теме Глава Екатеринбурга отменил решение экс-мэра, убираясь в парке. И подтвердил два инсайда URA.RU При этом считать, что сам дендрарий его интересует в меньшей степени, было бы неверно. Предпринимая попытки перевести разговор из ботанического в хозяйственный, Орлов обозначил ряд шагов: более активное привлечение к работе выпускников аграрного университета, содержание дорожек и скамеек, ремонт теплиц, реабилитация заболоченного пруда, обновление коммунальных сетей и строительство нормального туалета. Садясь в машину, Орлов выглядел недовольным. «Он ожидал, что общение будет проходить по другому сценарию. Светлана Георгиевна все-таки больше ученый, не хозяйственник, не руководитель дендропарка, которого хотел бы видеть шеф. На вопросы сугубо прикладные она отвечала экспресс-лекциями о туях, самшитах, гортензиях, розах», — объяснил позднее осведомленный участник экскурсии. «Я бы не говорил об отставке. Пока не знаю, какие решения примет глава. Может, даст Раскостовой шанс, добавит ей полномочий. Может, назначит ей заместителя по хозяйству», — предположил собеседник. В свободную минуту Орлов поделился: деревья, которые замы подарили ему на день рождения, он уже высадил у своего дома. «Позавчера поливал — два часа» Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга Во время инспекции вскрылась еще одна деталь: Орлову не понравилось благоустройство на площадке у мэрии, где недавно появились новые голубые ели и газон. «Вы нашу-то сделайте территорию, где елки. Чтобы было красиво, а не как сейчас», — едва слышно осудил Орлов своего профильного зама Алексея Бубнова. «Планировалось, что территория возле администрации будет выглядеть так же достойно, интересно, как у „Ельцин Центра“. А в итоге высадили стандартные цветы, как в огороде. Сэкономили, в общем», — рассказал собеседник. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов показал, какие люди нужны ему в команду. Демонстрация вышла болезненной. Журналисты, приглашенные на прогулку Орлова по дендропарку на ул. Первомайская, могли стать свидетелями, как за полчаса мэр разочаровывается в менеджере, которому он прямо перед этим доверил важную миссию по обустройству центра города к 300-летию. Под горячую руку попал и зам Орлова Алексей Бубнов — за то, что испортил красивую задумку. «Тамара Алиевна, полчаса назад я историческое постановление подписал — о передаче дендропарка в ведение комитета благоустройства», — объявил в самом начале Орлов начальнице комитета Тамаре Благодатковой. Задумку он транслировал еще 30 апреля — на субботнике в другом дендрарии, на ул. 8 Марта. Обе площадки входят в состав МБУ «Дендропарк». Структуру с середины нулевых возглавляет Тамара Раскостова. Прежде она подчинялась комитету по экологии и, как считается, была на обочине внимания предыдущих руководителей. Орлов счел это недоразумением. По его мнению, дендрарий должен управляться эффективно, под пристальным контролем, поскольку несет важнейшую функцию — приятного озеленения всего города. Раскостова сходу начала знакомить Орлова с редчайшими видами деревьев: «Уникальная у нас [60-летняя] рябина золотистая. Самый старый экземпляр в Екатеринбурге. Никто больше не может похвастаться…» Орлов перебил: «Понятно. А где у нас еще такие рябины растут?» «Нигде», — ответила директор. «Хорошо, она [рябина] у нас на территории парка растет. А чуть более агрессивная среда, и не факт, что будет расти. Наша-то задача — озеленением города заниматься. Эту функцию дендропарк должен выполнять» — подытожил Орлов. Затем делегация подошла к цветам. И мэр, слушая про особенности разных видов растений, снова не удержался напомнить, что парк не должен замыкаться в себе. «Вы городу [свои цветы] должны предлагать. От вас зависит, как центр будет выглядеть. Потому что идея какая: с ранней весны и до осени все должно цвести», — с тактично скрываемым раздражением еще раз проговорил он. Эту же установку Орлов повторит позднее, явно не удовлетворяясь докладом. «[Ваша задача] в том, чтобы заниматься сорторазведением, районированием [растений]. Вот вы говорите, пять лет простояло [в парке дерево]. Давайте будем внедрять в других парковых зонах. У вас благоустройство [всего Екатеринбурга] — ключевая роль. „Зеленстрой“ и „Дендропарк“», — подчеркнул мэр. Раскостова поспешила заверить, что поняла мысль: «Мы сейчас [под новым кураторством] развернемся». «Я тоже надеюсь на это», — прокомментировал Орлов. При этом считать, что сам дендрарий его интересует в меньшей степени, было бы неверно. Предпринимая попытки перевести разговор из ботанического в хозяйственный, Орлов обозначил ряд шагов: более активное привлечение к работе выпускников аграрного университета, содержание дорожек и скамеек, ремонт теплиц, реабилитация заболоченного пруда, обновление коммунальных сетей и строительство нормального туалета. Садясь в машину, Орлов выглядел недовольным. «Он ожидал, что общение будет проходить по другому сценарию. Светлана Георгиевна все-таки больше ученый, не хозяйственник, не руководитель дендропарка, которого хотел бы видеть шеф. На вопросы сугубо прикладные она отвечала экспресс-лекциями о туях, самшитах, гортензиях, розах», — объяснил позднее осведомленный участник экскурсии. «Я бы не говорил об отставке. Пока не знаю, какие решения примет глава. Может, даст Раскостовой шанс, добавит ей полномочий. Может, назначит ей заместителя по хозяйству», — предположил собеседник. Во время инспекции вскрылась еще одна деталь: Орлову не понравилось благоустройство на площадке у мэрии, где недавно появились новые голубые ели и газон. «Вы нашу-то сделайте территорию, где елки. Чтобы было красиво, а не как сейчас», — едва слышно осудил Орлов своего профильного зама Алексея Бубнова. «Планировалось, что территория возле администрации будет выглядеть так же достойно, интересно, как у „Ельцин Центра“. А в итоге высадили стандартные цветы, как в огороде. Сэкономили, в общем», — рассказал собеседник.