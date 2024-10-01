01 октября 2024

В Тюмени ушел из жизни известный врач

В Тюмени скончался анестезиолог-реаниматолог Сергей Целин
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Целин ушел из жизни в 59 лет
Сергей Целин ушел из жизни в 59 лет Фото:

В Тюмени ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог «Родильного дома №3» Сергей Целин. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.

«Целин Сергей Николаевич, 07.11.1964 — 01.10.2024. Низкий земной поклон профессионалу, учителю, коллеге и доброму другу. Добрая вечная память», — сказано на странице «Родильного дома №3» в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Целин прошел путь от медбрата до врача анестезиолога-реаниматолога, заведующего профильным отделением. Он принадлежал к династии врачей: был доктором также, как и его отец.

Прощание с врачом состоится 3 октября в ритуальном зале №1 на Юрия Семовских, 14. Время: с 11:00 до 12:00.

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В Тюмени ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог «Родильного дома №3» Сергей Целин. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения. «Целин Сергей Николаевич, 07.11.1964 — 01.10.2024. Низкий земной поклон профессионалу, учителю, коллеге и доброму другу. Добрая вечная память», — сказано на странице «Родильного дома №3» в социальной сети «ВКонтакте». Сергей Целин прошел путь от медбрата до врача анестезиолога-реаниматолога, заведующего профильным отделением. Он принадлежал к династии врачей: был доктором также, как и его отец. Прощание с врачом состоится 3 октября в ритуальном зале №1 на Юрия Семовских, 14. Время: с 11:00 до 12:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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