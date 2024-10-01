В Тюмени ушел из жизни известный врач

В Тюмени ушел из жизни анестезиолог-реаниматолог «Родильного дома №3» Сергей Целин. Об этом сообщается в социальных сетях учреждения.
«Целин Сергей Николаевич, 07.11.1964 — 01.10.2024. Низкий земной поклон профессионалу, учителю, коллеге и доброму другу. Добрая вечная память», — сказано на странице «Родильного дома №3» в социальной сети «ВКонтакте».
Сергей Целин прошел путь от медбрата до врача анестезиолога-реаниматолога, заведующего профильным отделением. Он принадлежал к династии врачей: был доктором также, как и его отец.
Прощание с врачом состоится 3 октября в ритуальном зале №1 на Юрия Семовских, 14. Время: с 11:00 до 12:00.
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