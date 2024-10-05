Баскетбольный «Уралмаш» проиграл первый домашний матч в Единой лиге. Видео

БК «Уралмаш» проиграл УНИКСу в Екатеринбурге

06 октября 2024 в 18:59 Размер текста - 17 +

Больше всего мячей забросил у «Уралмаша» форвард Тайрелл Нельсон (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл первый домашний матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда из Екатеринбурга уступила казанскому УНИКСу со счетом 65:87 (16:27, 21:15; 6:27; 22:18). Встреча прошла во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» при 4,7 тысячи зрителей, передает сайт лиги. Лучшим снайпером матча стал тяжелый форвард «Уралмаша» Нэльсон Тайрелл 20 очками, шестью подборами и двумя ассистами. Разыгрывающий Маркос Найт из УНИКСа также набрал 20 баллов, но у него четыре подбора и две голевые передачи. После четвертого тура БК «Уралмаш» находится на шестом месте с шестью очками. Соперник обогнал их в таблице на два очка и занял пятую строчку. Первые три тура уральская команда провела в гостях. Стартовал «Уралмаш» с победы над «Самарой» при счете 72:92. Во втором туре уральцы проиграли чемпиону прошлого сезона — московскому ЦСКА (98:56). Прошлый матч уралмашевцы выиграли у «Пари Нижнего Новгорода» со счетом 75:89. Сезон 2023/24 стал дебютным для «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. Они смогли выйти в плей-офф и стали единственной командой, которая не проиграла всухую серию против фаворита в четвертьфинале. БК «Уралмаш» проиграл по серии «Зениту» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. Также уралмашевцы взяли бронзовые медали Кубка России по баскетболу прошлого сезона, проиграв будущему победителю — БК «Зенит». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Баскетбольный клуб «Уралмаш» проиграл первый домашний матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда из Екатеринбурга уступила казанскому УНИКСу со счетом 65:87 (16:27, 21:15; 6:27; 22:18). Встреча прошла во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» при 4,7 тысячи зрителей, передает сайт лиги. Лучшим снайпером матча стал тяжелый форвард «Уралмаша» Нэльсон Тайрелл 20 очками, шестью подборами и двумя ассистами. Разыгрывающий Маркос Найт из УНИКСа также набрал 20 баллов, но у него четыре подбора и две голевые передачи. После четвертого тура БК «Уралмаш» находится на шестом месте с шестью очками. Соперник обогнал их в таблице на два очка и занял пятую строчку. Первые три тура уральская команда провела в гостях. Стартовал «Уралмаш» с победы над «Самарой» при счете 72:92. Во втором туре уральцы проиграли чемпиону прошлого сезона — московскому ЦСКА (98:56). Прошлый матч уралмашевцы выиграли у «Пари Нижнего Новгорода» со счетом 75:89. Сезон 2023/24 стал дебютным для «Уралмаша» в Единой лиге ВТБ. Они смогли выйти в плей-офф и стали единственной командой, которая не проиграла всухую серию против фаворита в четвертьфинале. БК «Уралмаш» проиграл по серии «Зениту» из Санкт-Петербурга со счетом 3:2. Также уралмашевцы взяли бронзовые медали Кубка России по баскетболу прошлого сезона, проиграв будущему победителю — БК «Зенит».