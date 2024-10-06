В Финляндии призвали заливать краской машины дипломатов РФ. Видео

06 октября 2024 в 19:47 Размер текста - 17 +

Чарли Салониус-Пастернак призвал обливал краской машины дипломатов из России (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Финляндии предложили заливать краской машины российских дипломатов. К этому призвал сотрудник Внешнеполитического института страны Чарли Салониус-Пастернак. «Я снова публикую это видео и еще раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», — написал Салониус-Пастернак на своей странице в соцсети Х, призвав испортить автомобиль. Он также опубликовал видео с одной из машин российских дипломатов. В посольстве России в Финляндии отметили, что многие публикации сотрудников института были нацелены на подстрекательство русофобии и военного психоза, но текущие призывы Салониуса-Пастернака к вандализму и нарушению международных и финских законов являются переходом всех допустимых границ. Посольство выражает беспокойство о возможных дальнейших призывах, таких как уничтожение русских книг или произведений художника Ильи Репина, а также лишение прав российских граждан в Финляндии. Ранее полиция Хельсинки сообщила о проведении проверки безопасности посольства России по просьбе дипмиссии, пишет «Национальная служба новостей». В ведомстве добавили, что специалисты могут расследовать возможное преступление, которое ставит под угрозу безопасность сотрудников посольства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Финляндии предложили заливать краской машины российских дипломатов. К этому призвал сотрудник Внешнеполитического института страны Чарли Салониус-Пастернак. «Я снова публикую это видео и еще раз заявляю, что пользователь этой машины является сторонником военных преступлений», — написал Салониус-Пастернак на своей странице в соцсети Х, призвав испортить автомобиль. Он также опубликовал видео с одной из машин российских дипломатов. В посольстве России в Финляндии отметили, что многие публикации сотрудников института были нацелены на подстрекательство русофобии и военного психоза, но текущие призывы Салониуса-Пастернака к вандализму и нарушению международных и финских законов являются переходом всех допустимых границ. Посольство выражает беспокойство о возможных дальнейших призывах, таких как уничтожение русских книг или произведений художника Ильи Репина, а также лишение прав российских граждан в Финляндии. Ранее полиция Хельсинки сообщила о проведении проверки безопасности посольства России по просьбе дипмиссии, пишет «Национальная служба новостей». В ведомстве добавили, что специалисты могут расследовать возможное преступление, которое ставит под угрозу безопасность сотрудников посольства.