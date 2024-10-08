WP: Камала Харрис просила Зеленского найти себе преемника в начале СВО

Харрис требовала от Зеленского озвучить персону его преемникаФото: Official White House / Lawrence Jackson
Вице-президент США Камала Харрис в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разработать план преемственности власти. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«В тот момент Камала Харрис потребовала от Зеленского разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность. На тот случай, если „вас схватят или убьют“, как она выразилась», — уточнило издание.
Как ранее сообщало URA.RU, по сведениям The Washington Post, Зеленский вновь намерен показать Западу свой «план победы» на встрече в Рамштайне. Газета отметила, что крайняя поездка президента Украины в Вашингтон оказалась провальной.
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Вице-президент США Камала Харрис в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разработать план преемственности власти. Об этом сообщила газета The Washington Post. «В тот момент Камала Харрис потребовала от Зеленского разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность. На тот случай, если „вас схватят или убьют“, как она выразилась», — уточнило издание. Как ранее сообщало URA.RU, по сведениям The Washington Post, Зеленский вновь намерен показать Западу свой «план победы» на встрече в Рамштайне. Газета отметила, что крайняя поездка президента Украины в Вашингтон оказалась провальной.