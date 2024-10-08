Свердловские студенты и ученые спроектировали самый большой вентилятор для шахт

Студенты и ученые из Уральского государственного горного университета спроектировали самый крупный в мире шахтный вентилятор — диаметром больше 100 метров. За одну секунду такая установка перегоняет до шести тысяч кубических метров воздуха. Сейчас исследуются два рудника, где могут появиться установки, рассказал куратор проекта, советник при ректорате УГГУ Вадим Минин.
«Наши специалисты исследуют два рудника, где приступили к разработке горизонтов до 1300 м и до 1700 м. Вентиляционные установки не могут нагнетать чистый воздух на такую глубину. В результате невозможна нормальная работа людей и техники с двигателями внутреннего сгорания», — рассказал он газете «Известия».
В таких шахтах оборудование перегревается, увеличивается концентрация вредных и взрывоопасных газов и появляются другие проблемы. Он отметил, что разработка поможет работать на глубине, где не хватает вентиляции воздуха. Минин подчеркнул, что весь механизм можно будет опустить в шахту и смонтировать его там по частям. Сейчас же конструкторы прорабатывают решения для ряда сверхглубоких рудников на территории всей России.
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