09 октября 2024

Скончался известный пермский издатель Максимович

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Владимира Максимовича похоронили 9 октября
Владимира Максимовича похоронили 9 октября Фото:

В Перми простились с бывшим учредителем и гендиректором Пермского книжного издательства и «Типографии купца Тарасова» Владимиром Максимовичем. Он скончался 5 октября.

«Владимир Максимович скончался 5 октября. Он был похоронен на Северном кладбище в Перми 9 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Данные о смерти издателя были внесены в ЕГРЮЛ, его ИП закрыто. В августе Максимович продал оба своих издательства бывшему гендиректору Ольге Лешпаевой. Тогда сообщалось, что он собирается покинуть страну после продажи активов.

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В Перми простились с бывшим учредителем и гендиректором Пермского книжного издательства и «Типографии купца Тарасова» Владимиром Максимовичем. Он скончался 5 октября. «Владимир Максимович скончался 5 октября. Он был похоронен на Северном кладбище в Перми 9 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Данные о смерти издателя были внесены в ЕГРЮЛ, его ИП закрыто. В августе Максимович продал оба своих издательства бывшему гендиректору Ольге Лешпаевой. Тогда сообщалось, что он собирается покинуть страну после продажи активов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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