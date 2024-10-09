Скончался известный пермский издатель Максимович

Владимира Максимовича похоронили 9 октября
В Перми простились с бывшим учредителем и гендиректором Пермского книжного издательства и «Типографии купца Тарасова» Владимиром Максимовичем. Он скончался 5 октября.
«Владимир Максимович скончался 5 октября. Он был похоронен на Северном кладбище в Перми 9 октября», — пишет «Коммерсант-Прикамье».
Данные о смерти издателя были внесены в ЕГРЮЛ, его ИП закрыто. В августе Максимович продал оба своих издательства бывшему гендиректору Ольге Лешпаевой. Тогда сообщалось, что он собирается покинуть страну после продажи активов.
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