Матвиенко сравнила продвигаемый Зеленским «саммит мира» с «Кварталом 95»

11 октября 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

В России считают несерьезным новый саммит Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Российская Федерация не собирается принимать участие во втором «саммите мира». Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она добавила, что саммит похож по стилю организации на юмористический «Квартал 95». «Второй „саммит мира“ не о переговорах и не о прекращении противостояния. Это пиар-акция в стиле „Квартала 95“ — команды КВН, в которой раньше выступал Владимир Зеленский», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Матвиенко подчеркнула, что серьезные люди так не поступают, как пытается организовать саммит президент Украины Зеленский. Она уточнила, что Россия в таких сходках не будет участвовать. Зеленский заявил, что так называемый «саммит мира» по Украине должен пройти в ноябре. Он добавил, что точная дата мероприятия пока не определена, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российская Федерация не собирается принимать участие во втором «саммите мира». Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она добавила, что саммит похож по стилю организации на юмористический «Квартал 95». «Второй „саммит мира“ не о переговорах и не о прекращении противостояния. Это пиар-акция в стиле „Квартала 95“ — команды КВН, в которой раньше выступал Владимир Зеленский», — передает РИА Новости слова Матвиенко. Матвиенко подчеркнула, что серьезные люди так не поступают, как пытается организовать саммит президент Украины Зеленский. Она уточнила, что Россия в таких сходках не будет участвовать. Зеленский заявил, что так называемый «саммит мира» по Украине должен пройти в ноябре. Он добавил, что точная дата мероприятия пока не определена, передает RT.